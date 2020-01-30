2020年中共「封堵」金融隱形漏洞 融資租賃5類業務被禁

2020年伊始，隨着金融改革的深入，中國政府在加強「封堵」金融漏洞。尤其對於一些表面上看似合法合規，但是在實際操作中，亂象叢生，為實體企業貢獻不大的金融隱形漏洞，將成為主要「封堵」對象。
在2017年至2019年大刀闊斧的中國金融整肅之後，2020年隨着新機制的建立，將進入中國金融業逐步「堵漏」的一年。（VCG）
據中國銀行保險監督管理委員會（簡稱銀保監會）官網消息，1月8日製定的中國《融資租賃公司監督管理暫行辦法（徵求意見稿）》中要求，融資租賃公司須建立健全審慎、統一的制度規範，夯實強化監管、合規發展和規範管理的制度基礎。
融資租賃業務被限定在，經營租賃業務；與融資租賃和經營租賃業務相關的租賃物購買、殘值處理與維修、租賃交易諮詢、接受租賃保證金；轉讓與受讓融資租賃資產；固定收益類證券投資業務等5大類部分或全部業務之內。原有規定的風險資產不超過淨資產的10倍調整為8倍，不採用金融租賃公司的「資本淨額與風險加權資產的比例不得低於銀監會的最低監管要求」。
1.集資、吸收或變相吸收存款；
2.發放或受託發放貸款；
3.與其他融資租賃公司拆借或變相拆借資金；
4.通過網絡借貸信息中介機構、私募投資基金等渠道融資或轉讓資產；
5.法律法規和地方金融監管部門禁止開展的其他業務或活動。
此外，該辦法還新增加了部分審慎監管指標內容。
1.融資租賃公司融資租賃和其他租賃資產比重不得低於總資產的60%；
2.融資租賃公司開展的固定收益類證券投資業務不得超過淨資產的20%；
3.對單一承租人的全部融資租賃業務餘額不得超過淨資產的30%；
4.對單一集團的全部融資租賃業務餘額不得超過淨資產的50%；
5.對一個關聯方的全部融資租賃業務餘額不得超過淨資產的30%；
6.對全部關聯方的全部融資租賃業務餘額不得超過淨資產的50%等。
儘管，按照中國政府大力發展金融服務業要求，2020年將成為中國金融行業加速開放，重獲激勵的一年，但是，對於一些有悖於「金融為實體經濟服務」的金融項目來說，即使披着合法的外衣，也依舊難以僥倖。
在2018年、2019年集中「封堵」完成主要金融漏洞之後，在2020年建立新機制的過程中，那些偏離主業、無序發展，甚至用來充當「白手套」的「空殼」金融企業和業務，則就成為了需要深入整治的金融「隱形漏洞」。在繼2019年末，幾乎全面叫停P2P網貸）之後融資租賃再次成為中國金融改革的「封堵」重點。