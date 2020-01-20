【財經評論】IMF總裁憂「大蕭條」重現　中國應避免悲劇重演

1月17日，國際貨幣基金組織（IMF）總裁、保加利亞經濟學家克里斯塔琳娜·格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）在美國彼得森國際經濟研究所（PIIE）發表演講時稱，財富分配的不平等以及金融部門的不穩定可能導致全球經濟再次經歷20世紀30年代的大蕭條。

格奧爾基耶娃表示，財富分配的不平等會阻礙經濟增長，並掏空國家的根基：「它侵蝕社會和機構內部的信任；它助長民粹主義和政治動盪」。近年來，英國的「脱歐」、特朗普（Donald Trump）的上台、法國的「黃背心」運動都與財富分配不平等有關。

在中國，財富分配的不平等往往被較高的經濟增速和政府層出不窮的扶貧政策所掩蓋。事實上，中國等新興市場國家的崛起在一定程度上削弱了全球整體的不平等。2019年5月，布魯金斯學會（Brookings Institution）的一項研究發現，隨着貧窮國家變得更加富裕，在過去的25年間全球總不平等（世界上所有個人之間的不平等）自工業革命以來首次出現下降。

格奧爾基耶娃表示，財富分配的不平等與金融部門的不穩定之間存在相互作用。圖為格奧爾基耶娃於2019年10月17日在華盛頓參加世界銀行集團年會。（路透社）

財富更趨集中小數人手

然而，21世紀以來發達國家的財富不平等現象正在惡化。經濟合作與發展組織（OECD）對28個成員國的研究發現，最富有的前10%家庭平均擁有總家庭財富的52%，而最不富有的後60%家庭擁有略高於12%的總家庭財富。格奧爾基耶娃在演講中以英國為例稱，其收入最高的前10%人群現在控制的財富幾乎與收入最低的後50%人群一樣多。

儘管中國國家統計局表示中國的基尼係數總體呈下降趨勢，但是中國最富有人群的財富增速也很高。美國《福布斯》雜誌發佈的2019年福布斯中國富豪榜（400位）顯示，2019年上榜的中國富豪群體合計擁有9.1萬億元（人民幣‧下同），較2018年大幅增長25%。此外，2019年上榜富豪財富值的中位數由2018年的98.7億元上升到127.3億元，最低上榜財富值也由2018年的58億元上升到70.7億元。

改革開放後，「讓一部分人先富起來」的政策使中國誕生了大量富豪，也默認了財富分配不均的事實。2020年，中國將完成全面脱貧目標。此後，減貧事業雖然不能停，但是中國政府也應當重視財富分配製度的建設，不要等到社會矛盾爆發了才想起來解決這個問題。

此外，格奧爾基耶娃在演講中還提到，金融深化（Financial Deepening）會加劇不平等現象。IMF近期的研究認為，窮人在深化的早期階段會受益，但隨着時間的流逝，金融部門規模的不斷擴大和複雜性的增加最終會更有利於富人。

改革開放以來，中國約有8億農村貧困人口脱貧。（視覺中國）

開放或促成深化金融改革

金融深化的演進鼓勵金融工具複雜化，這不僅增加貧富差距，也帶來極大的金融風險。格奧爾基耶娃舉例稱，2006年金融服務公司佔標準普爾500指數的比重為25%左右，卻創造了近40％的利潤。這種扭曲最終導致美國次貸危機的爆發。

目前，中國正在進行的金融供給側結構性改革也屬於金融深化。此外，1月15日中美達成第一階段經貿協議，美國金融機構將獲准大規模進入中國金融服務業，而美國金融機構入華必然加速中國的金融深化。雖然中國確實有必要進行金融改革以提高資源配置效率和市場化水平，但是金融盲目創新、過度創新可能導致金融泡沫。因此，中國政府在進行金融改革和金融開放時，必須做好金融監管工作，確保「金融服務實體經濟」。

正如馬克·吐温（Mark Twain）所言，「歷史不會重演，但常常會押韻」。格奧爾基耶娃的警告雖然不是對中國說的，但是中國政府也應當重視社會上已經出現的貧富差距和金融深化問題，避免大蕭條的悲劇重演。