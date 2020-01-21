【財經評論】中緬全面經貿合作　習近平訪緬重啟「兩洋戰略」

2020年1月17日至18日，中國國家主席對緬甸進行國事訪問，並與緬甸國務資政昂山素季舉行正式會談。這是2015年昂山素季大選獲勝，迫使緬甸軍政府移交政權之後，近年來中國最高領導人的首次訪問緬甸，也是中共對於緬甸政策的一次重大轉折。

一旦緬甸對中國實施全面合作，中國西南腹地通向南亞、印度洋的戰略大通道就將重新打開。從成都、重慶經昆明的貨運專線、高速鐵路、油氣管道將直接繞過馬六甲海峽直抵南亞、中東和非洲，不僅將軍事上突破美國在亞太的戰略佈局，而且在經濟上，中國將成為擁有太平洋，也間接擁有印度洋出海口的「兩洋國家」。

2020年1月17日，緬甸國務資政昂山素季（右）在內比都總統府與中國國家主席習近平握手。中緬冰釋前嫌達成「全面戰略合作伙伴關係」（AP）

能源方面，中東的石油不僅可以從緬甸進入中國將縮短近1萬公里的航程，而且憑藉緬甸位居世界第十，約32億桶石油、2.5萬億立方米天然氣的資源儲量，一旦得到開發，也將不亞於又一箇中東。同時，緬甸還有相當豐富的水電資源，其中技術可開發量約5.4億千瓦相當於23座中國三峽水電站。在物產方面，除了享譽世界的緬甸翡翠之外，緬甸還有豐富的森林、橡膠、礦產資源，以及產量頗豐的農產品資源。

一旦中緬經濟走廊建成，不僅緬甸經濟將獲得極大發展，破解緬甸東北山區和西部海地區的地理隔閡，而且中國也將獲得通向印度洋的經貿通道。（多維新聞製作）

認清國與國間的關係

然而，這樣一幅無論對中國，還是對緬甸都息息相關、意義重大的經濟合作圖景，卻因為政治的因素被數度擱置。長期以來，緬甸對於中國一直「情緒複雜」，一方面由於緊鄰中國西南，在文化、經濟上緊密合作，尤其是緬甸北部軍政府主要控制地區更是與中國關係密切。另一方面，緬甸又擔心中國支持其分裂勢力，對其提出領土要求，進行經濟擴張和意識形態滲透。尤其，緬甸作為英國前殖民地，尤其是其西部沿海地區與西方關係也一直保持密切者聯繫，甚至一度成為西方扼制中國發展，尋找西南出海通道的阻力。

而中國政府對於緬甸的政策也存在一定失誤，在上世紀六﹑七十年代，緬甸曾一度成為中國進行革命輸出的主要地區之一。中國改革開放後又將其棄之敝履。1988年緬甸發生軍人政變後，建立軍人政權。上世紀九十年代，中國為了急於打通中國西南連接印度洋的大通道，更多地採取了上層攻關路線，與緬甸軍政府交從甚密。一系列經濟合作協議，與工程項目，較少顧忌緬甸的地方和民間利益。

當2010年昂山素姬，這位緬甸前將軍的遺孤，一個擁有西方教育背景的反緬甸軍政府運動領袖，終於結束軟禁，並於2015年成功領導緬甸民主聯盟贏得大選後，一切都改變了。緬甸軍政府被迫移交了權力，結束了獨裁。而過於依靠緬甸軍方上層路線的中緬經濟合作項目紛紛下馬。中國通過緬甸連接印度洋，打通西南大通道的「兩洋戰略」被迫擱淺。

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儘管，中國也再為自身外交「路線」的錯誤反思，並於2015年6月邀請昂山素姬對中國進行正式訪問，但是，在經濟和政治上，中國依然無法阻止緬甸開始倒向西方。昂山素季本人也就此成為了西方政客的座上賓和「民主英雄」。

然而，被光環籠罩的昂山素姬很快就發現了一個嚴重的問題。所謂的西方政客，尤其是美國在緬甸政治、經濟改革上作出的承諾，只不過是一張「淡倉支票」。民主的口號並不能當飯吃。緬甸需要更多資金、電力、基礎設施，以及更多的工作機會。而這些只有中國能夠提供，而所謂對於中國的擔心，昂山素季心裏最清楚，那並非是緬甸民眾的憂慮，而是來自歐美，以及那些依舊掌握着緬甸石油、航運等關鍵經濟部門的跨國公司的擔心。

可以說，昂山素姬是一位緬甸傑出的政治家。在發現問題的關鍵之後，利用美國無暇顧及南亞，整個東盟遠離美國的時機，她果斷地將合作方向調整向了中國。尤其是美國再利用緬甸與孟加拉國關於羅興亞人權問題大做文章，反覆譴責緬甸政府在對羅興亞人進行種族清洗之時，只有中國顯示了大國擔當，並拿出了關於「羅興亞人問題」的切實解決方案——第一是停火，第二是遣返和安置難民，第三是通過脱貧、發展實現長期穩定。正所謂，路遙知馬力，患難見真情。誰在真正幫助緬甸，誰又在霸凌弱小，昂山素姬已經看得清清楚楚。因此，才有了此次習近平的受邀訪問緬甸。

中國在雙邊和國際層面給予緬方寶貴理解和支持，對此緬甸人民銘記在心。中國的支持不是出於私利，而是為了捍衛公平正義，對於像緬甸這樣的小國格外彌足珍貴。 ——昂山素季

建中緬命運共同體

現實的反思終於讓中緬兩國就此冰釋前嫌。隨着昂山素姬作為「西方民主英雄」形象的崩塌，取而代之的將是「中緬全面戰略合作伙伴關係」，以及在此次《中緬聯合聲明》中構建「中緬命運共同體」的倡議。尤其在經濟方面，緬甸已經全面選擇與中國合作，並表示願意積極推進緬中經濟走廊建設，全力落實皎漂深水港項目，加快推進交通、能源、產能、人文、邊境、地方等領域合作，着力推進中緬邊境經濟合作區、仰光新城和公路鐵路、電力能源等互聯互通骨架建設。

一旦在整個計劃得以實施，中國將在經濟上與緬甸真正形成一個「共同體」，中國西南腹地通向南亞、印度洋的戰略大通道就將重新打開。屆時，不僅剛剛宣布建立的中國成渝經濟區，就連整個中國西南地區、緬甸、孟加拉地區也將成為又一個世界經濟增長的熱點。