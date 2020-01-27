華爾街日報：武漢肺炎疫情威脅中國經濟

中國本指望消費者能為已經放緩的經濟帶來支撐，但眼下隨着一種致命病毒在人際之間傳播，政府建議人們留在家中。美媒表示，這或許威脅到中國經濟。

《華爾街日報》1月27日報道，相比最近幾周在中國中部城市武漢爆發的新型冠狀病毒疫情，焦慮情緒的蔓延速度可能更快。中國經濟原本就有可能面臨十分艱難的一年，如今風險更高了。

中國部分地區的地方政府下令關閉電影院、博物館和其他場所。武漢市暫停了市內以及進出該市的公共交通，華中10多個城市之後也採取了這一措施。

為中國市級政府提供建議的常駐美國經濟學家Chen Gong表示，在本次疫情爆發之前，中國的經濟增長已經步履維艱，再出現這樣一場公共衛生危機，有可能進一步拖累中國經濟增長。

即使沒有出現新型冠狀病毒疫情，中國經濟增速似乎也很有可能低於2019年6.1%的增速，後者是近30年來的最低水平。

法國興業銀行(Société Générale SA)表示，若到3月份疫情不能穩定，第一季度中國經濟增速可能降至6%以下。此前該行預計第一季度中國經濟增長6.1%。經濟學家整體上認為，今年6%的經濟增長率是一個重要心理關口，這一經濟增速將能夠確保中國領導人實現一個具有重要政治意義的目標，即GDP總量較2010年水平增長一倍。

2002年底至2003年初中國爆發SARS疫情時整個消費領域遭遇重挫。當時的疫情發源於中國經濟發達的南方地區，之後擴散至全國和其他國家，導致數百人死亡。

武漢的損失可能尤其嚴重。這座城市是中國中部的經濟引擎，現在也成為全球最大的隔離區。該市是一個交通樞紐，從北京和上海乘火車到武漢大約只需四個小時。

AllianceBernstein分析師現在預計，2020年上半年航空旅客人數料不會增長，並表示預計中國其他地方的支出也會下降，包括賭城澳門。