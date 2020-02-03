【武漢疫情】引發A股歷史性暴跌　市場恐慌何時休？

新型冠狀病毒肺炎疫情仍未得到有效控制。不斷增長的恐慌情緒導致中國資本市場在鼠年首個交易日「悲慘」開局。其中，上證指數、深證成指和創業板指數開盤分別下跌8.73%、9.13%和8.23%，A股合計近三千隻股票在開盤時跌停，創下歷史之最。

新型冠狀病毒肺炎疫情已經使中國A股市場的開盤時間隨春節假期向後推延了一個交易日。由於股市開市是經濟體系正常運行的重要風向標，中國證監會2月2日表示，「A股休市時間越長，積累的各種壓力會越大、不確定因素會更多」，因此決定2月3日正常開市交易。

為了穩定資本市場情緒，A股開盤前中國政府發佈了一系列政策。2月1日，中國金融監管部門聯合發出《關於進一步強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》，強調保持流動性合理充裕，加大貨幣信貸支持力度，維護金融市場平穩有序運行。

春運疫情防控的成效將決定未來一段時間疫情會不會大範圍蔓延。圖為2月1日工作人員在重慶萬州北站進站口為旅客測量體温。（新華社）

高盛料今季GDP降至4%

2月2日，中國財政部發布通知稱，對疫情防控重點保障企業貸款給予財政貼息支持。2月3日，中國人民銀行開展1.2萬億元（人民幣，下同）公開市場逆回購操作投放資金，確保流動性充足供應，銀行體系整體流動性比2019年同期多9,000億元。

然而，事實證明，宏觀調控政策不足以緩解投資者在假期中積累的恐慌情緒。截至2月3日收盤，上證指數、深證成指和創業板指數分別下跌7.72%、8.45%和6.85%。

目前，市場的恐慌情緒主要來自疫情對經濟的負面衝擊。中國國金證券的研究顯示，2003年沙士疫情就曾拖累中國當年二季度國內生產總值（GDP）增速下滑0.9個百分點。目前，大部分研究機構的分析認為，疫情對經濟的衝擊將主要集中在2020年第一季度。其中相對樂觀的機構，如中國華泰證券認為，2020年第一季度中國GDP增速可能最低下行至5.7%。相對悲觀的機構，如高盛則認為，2020年第一季中國GDP增速或將急降至4%。

無論本次疫情如何發展，其對消費、生產和出口的抑制作用已經顯現，其中旅遊、餐飲、交通運輸、住宿、地產等行業受到的負面影響較大。相關板塊的股票也因此在開盤後大幅走低。截至2月3日收盤，申萬房地產板塊下跌9.27%；申萬休閒服務板塊下跌9.12%；申萬交通運輸板塊下跌8.54%。

中國正在疫情重災區加緊建設臨時醫院。圖為2月2日武漢市長周顯旺在武漢火神山臨時野戰醫院與中國人民解放軍聯勤保障部隊副總指揮白中斌(右)舉行交接儀式。

料疫情在月中時到了高峰期

從2003年「非典」的經驗來看，資本市場恐慌情緒的持續時長取決於疫情爆發期的長短。沙士疫情的大規模爆發期持續了約一個月，與當年A股市場的調整期（2003年4月17日至5月13日）基本吻合。

雖然本輪武漢疫情規模已經超過沙士疫情，但是多數專家仍然預計疫情能夠在短期內得到控制。2月2日，中國工程院院士、新型冠狀病毒感染的肺炎疫情聯防聯控工作機制科研攻關專家組組長鍾南山，在接受訪問時表示，「我們判斷此次疫情有望在未來10天至兩週左右出現高峰」。同一天，諾貝爾獎獲得者邁克爾·萊維特（Michael Levitt）通過數據分析也認為，中國的新型冠狀病毒肺炎疫情將很快結束。

資本市場的波動和資金流向也在一定程度上反應出這種樂觀判斷。2月3日，A股三大股指收盤點位較開盤點位均有小幅上揚。此外，通過滬股通、港股通淨流入A股的境外「抄底」資金約200億元，其中滬股通淨流入150億元，深股通淨流入49億元。

當然，由於本次新型冠狀病毒肺炎疫情仍處於爆發期，資本市場的恐慌情緒可能隨着疫情的持續爆發而在短期內繼續加劇，A股也仍有繼續向下調整的可能。因此，投資者應當充分考慮疫情發展態勢，謹慎選擇「抄底」時機。