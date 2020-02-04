【財經評論】習近平主持政治局會議聚焦經濟　人行放水救市

《新華社》報道，中共中央政治局常務委員會召開會議，聽取中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組和有關部門關於疫情防控工作情況的匯報，研究下一步疫情防控工作。中共中央總書記習近平主持會議並發表講話。其中，用419字聚焦肺炎疫情影響下的經濟工作。

中國衛健委數據顯示，截至2月3日24時，有超過17萬人處於醫學觀察期。（AP）

截至2月4日9時39分，中國累計報告確診病例20,471例，累計死亡425例，治癒635例，現有疑似病例23,214例。受持續蔓延的疫情影響，農曆春節後第一個交易日，A股放量大跌，超過3,200隻股票跌停，滬深兩市股指跌幅均創歷史記錄，僅一天時間，A股市值蒸發了37.8萬億元人民幣。數據顯示2019年，GDP增長的57.8%來自最終消費，31.2%來自投資，消費低迷、投資放緩，股市大跌，顯然不僅僅是情緒層面的問題。

此次政治局會議着重對涉及疫情防控階段的經濟發現作出部署。除再次提到「穩就業、穩金融、穩外貿、穩投資、穩預期」之外，「加大金融支持力度」成為重中之重。會議指出「要在做好防控工作的前提下，全力支持和組織推動各類生產企業復工復產，加大金融支持力度，加大企業復產用工保障力度，用好用足援企穩崗政策，加大新投資項目開工力度，積極推進在建項目」。

春節假期結束後，肺炎疫情對於經濟的影響開始逐漸顯現，延期開工和隔離導致的效率低下直接導致企業收入下滑，但同時又要面臨租金、員工工資等支出，這都給企業帶來了嚴峻的流動性壓力。

儘管兩座臨時性傳染病醫院已經基本完工，但武漢的醫療資源依然緊張。（AP）

人行等監管機構已率先出招

事實上，早在中共政治局會議之前，一行兩會就已經率先行動。2月1日，中國央行、財政部、中國銀保監會、證監會和外匯管理局聯合出台《關於進一步強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》，共涵蓋五部分，30餘項扶持措施。

在信貸方面，保持流動性合理充裕。2月3日至4日兩天，中國央行連續通過公開市場操作向市場投放1.7萬億元流動性。其中，2月3日當天創紀錄單日公開市場操作1.2萬億元。中國貨幣當局穩定市場預期、提振市場信心的意圖明顯。

而在央行進行的公開市場操作中，7天期逆回購和14天期逆回購中標利率均較此前下降10個基點，是非常罕見的行為。通過中標利率下行引導貸款市場報價利率（MLF）下行，相當於一次變相降息。

方正證券首席經濟學家顏色表示，為應對疫情防控，短期內貨幣政策操作主要有兩個目標。一是應對短期流動性衝擊，此次央行逆回購算是對即將到期的公開市場操作一次性續作，穩定市場預期，但未來一週可能不會有更多的逆回購操作。二是通過觀察資本市場的走勢，尤其是針對未來股市可能會出現的超調，出台一些精準調控政策。但這些精準調控措施主要還是限於資本市場操作，不是傳統的貨幣政策範疇。

A股今日反彈 上證升逾1%

在人行連續「放水」維穩的舉措下，A股今日企穩，早盤低開高走，截至2月4日收盤，上證指數收漲逾1%，報2783.29點；深成指大漲3.17%，報10089.67點，創業板指漲近5%，收於1882.69點。

股市開始回暖，也有賴於監管對於資本市場的支持。《通知》明確，提高債券發行等服務工作效率；靈活妥善調整企業信息披露等監管事項；適當放寬資本市場相關業務辦理時限。

另外，對於受疫情影響較大的地區、行業和企業還有定向扶持的政策。中國銀保監會要求銀行不得盲目對企業抽貸、斷貸，對於到期還款有困難的企業，可以基於展期或續貸。通過適當下調貸款利率、增加信用貸款和中長期貸款等方式，支持相關企業戰勝疫情災害影響。

蘇寧金融研究院院長助理薛洪言表示，細看各項扶持政策，出台及時、覆蓋面廣，已屬於政策允許範圍內的積極施策。但坦白講，這套政策組合拳，能改善小微企業經營困境，還不能把它們拉出困境。此次疫情之於中小企業，核心衝擊來自市場端的需求萎縮，再疊加疫情導致的產業鏈效率下滑，原料採購、物流運輸、生產加工、市場銷售等多方受阻，層層傳導、環環相扣，織成一條巨大的網，讓企業陷入其中、掙扎乏力。

現階段，各項扶持政策側重於税費減免和金融支持，屬於「減支」而非「增收」，自然不能解決根本問題。但各地出台扶持政策，意義不限於扶持本身，更重要地是釋放一個信號，即抗擊肺炎疫情是全社會的事情，疫情產生的損失直接作用於企業，但全社會都需要在尋找可行的方式的同時共擔損失。