【財經評論】市值超大眾與寶馬之和　特斯拉能否改變傳統車企？

昨日新能源汽車製造商特斯拉的股價繼續高歌猛進，盤中漲幅一度超過24%，最終收盤上漲13.73%。1月29日以來的4個交易日內，特斯拉的漲幅已經超過50%，2020年以來特斯拉的股價已經翻番。目前，特斯拉的市值已經逼近1,600億美元，超過寶馬與大眾市值之和，僅次於豐田汽車。

資本市場近期對特斯拉格外青睞的原因來自於其最新交出的「成績單」。1月29日，特斯拉公布的2019年第四季度財報顯示，公司第四季度全球交付電動汽車11.2萬輛，按年增長23.2%，按月增長15.3%，季度產銷量創歷史新高。此外，2019年第四季度特斯拉經營活動現金流為14.25億美元，按年增長15%，自由現金流為10.13億美元，按年增長11%。經營活動現金流和自由現金流連續3個季度為正，「燒錢」造車的情況得到顯著改善。

從產能和銷量來看，特斯拉的市值確有「名不副實」之嫌。2019年特斯拉共交付電動汽車36.75萬輛，僅為全球約8,000萬輛乘用車銷量的九牛一毛。此外，特斯拉約一半的新能源汽車在北美市場交付，歐洲和中國市場仍在開拓中。特斯拉之所以能夠在資本市場獲得充分認可，主要是因為其可能給汽車行業帶去「破壞性創新」（Disruptive Innovation）。

特斯拉上海超級工廠完全建成後，其年產能將提升50萬輛。圖為1月7日特斯拉上海超級工廠內部生產場景。（路透社）

「破壞性創新」是指，公司的產品或服務通過創新技術，在成熟市場從低端客戶群體入手，最終改變市場消費模式。嚴格意義上，特斯拉不符合哈佛大學教授克萊頓·克里斯坦森（Clayton Christensen）提出「破壞性創新」一詞時的定義。但是，在一定程度上，特斯拉擁有蘋果公司那種通過智能手機創新顛覆傳統手機行業的潛質。因此，在部分投資者眼中，特斯拉將成為汽車行業中的蘋果公司。

中國申港證券認為，汽車和手機同屬於終端消費品，都具備需求不單一、衡量標準多樣化等特徵，而且均為市場定價，而不是依靠成本定價。因此，蘋果手機發展歷程對特斯拉有非常強的參照意義，定價合理的Model 3車型或將成為汽車界的iPhone 4，實現對傳統車的革命。

市場反應也證明，Model 3車型「叫好又叫座」。2019年特斯拉Model 3車型交付量超過30萬輛，按年增長109%，佔全部交付量的80%以上，迅速成為特斯拉主打產品。2020年特斯拉上海超級工廠開始量產Model 3車型，初步產能為每年15萬輛。中國這個全球最大的新能源汽車增量市場也將成為特斯拉顛覆傳統汽車行業的助力。

馬斯克在1月7日的Model 3交付儀式上宣布啟動Model Y中國項目。圖為馬斯克在1月7日的Model 3交付儀式上展示舞姿。（路透社）

然而，被資本市場看好的特斯拉並沒有引發傳統汽車製造商的普遍恐慌。對於傳統汽車巨頭而言，新能源汽車的核心「三電」系統的技術門檻並不高，特斯拉主打的自動駕駛（Autopilot）技術尚不成熟也難言「顛覆」。

此外，已出台的燃油車禁售令主要集中在2025年至2040年之間，表明傳統汽車一時之間難以被淘汰。據不完全統計，英國、法國、挪威、荷蘭、印度、瑞典等國家已表示禁售燃油車，其中印度、英國、法國、西班牙等國家不僅停售傳統燃油汽車，還將同時禁售混動和插電混動車型，只允許銷售純電動車和燃料電池車。但是中國、美國、日本、德國等汽車生產和消費大國並沒有確定燃油車禁售時間表。

因此，絕大多數傳統車企雖然認可新能源汽車取代傳統汽車的大趨勢，但是對新能源汽車的開發和生產仍以長期規劃為主。例如，大眾汽車啟動了「Roadmap E 電動化戰略」，計劃在2025年前實現年產300萬輛並推出80款全電動車，包括50款純電動車型及30款插電混動車型；豐田汽車也提出了「電動車汽車研發及普及挑戰規劃」，計劃2020年在全球推出10款電動車，2025年全系導入電動車型，2030年電動車銷550萬輛以上。

目前，傳統車企在全球汽車市場仍然佔據絕對優勢。特斯拉利用技術創新帶來的差異性還起不到顛覆性效果。隨着新能源汽車市場的日漸成熟，傳統車企在該領域的發力將更加明顯，特斯拉的先發優勢也將變得岌岌可危。因此，僅僅在市值上壓倒多數傳統車企的特斯拉可能不會令傳統車企們心甘情願地交出乘用車市場的「江山」。