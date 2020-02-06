【武漢肺炎】中國疫情重創美國旅遊業　料美損失103億美元

分析人士表示，與中國新型冠狀病毒疫情相關的旅行限制或將影響美國部分州和城市的經濟，因它們近年來受益於大幅增加的中國赴美遊客。

2020年2月1日，中國因新的冠狀病毒爆發而受害，一名戴着口罩的男子在社區成員為返回北京或離開北京的人們設立的註冊點進行註冊。（Reuters）

路透中文網2月5日報道，加利福尼亞州以柑橘林、山景和美術館而聞名的里弗賽德（Riverside），以及距離尼亞加拉大瀑布最近大城市的紐約州水牛城（Buffalo），將入選最受打擊城市榜單。從大城市到旅遊小鎮等一系列地點都特別受中國遊客歡迎。

美國主要航空公司已宣布暫停從中國起飛的航班，且特朗普政府禁止在過去14天內到訪過中國內地的外國人入境。

穆迪分析首席經濟學家Mark Zandi表示，「美國經濟與病毒疫情之間首當其衝、最直接的聯繫」就是中國遊客的減少。他預計今年美國實際GDP增幅為1.7%，略低於該國經濟2%的潛在增長率。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）旅遊經濟數據顯示，自2002年爆發非典型肺炎（SARS）疫情過後，中國前往美國的遊客增加了1,270%，該研究院估計，新型冠狀病毒疫情將導致美國損失規模達103億美元的中國遊客在美消費，其中大部分損失將發生在2020年。

研究院表示，每位遊客每次旅行的平均花費為6,000美元，這還不包括機票或教育支出。

這些損失的影響不會在全國範圍內均勻分布。旅遊經濟數據顯示，來自中國的遊客傾向於湧向洛杉磯和紐約市等美國大城市。9年達到280萬人次。