解讀中國1月物價波動　疫情的衝擊即將到來

中國國家統計局今天發佈了2020年1月消費者物價指數（CPI）。數據顯示，2020年1月中國居民消費價格按年上漲5.4%。其中，食品價格按年上漲20.6%，按月上漲4.4%；非食品價格按年上漲1.6%，按月上漲0.6%；消費品價格上漲7.7%，按月上漲1.6%；服務價格上漲1.5%，按月上漲1.0%。

按年看，1月CPI按年上漲5.4%，漲幅較上月擴大0.9個百分點。中國國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，「按年漲幅擴大既有春節及新冠肺炎疫情影響的因素，也有今年與去年春節錯月、去年對比基數較低的因素」。

1月份，食品價格，尤其是豬肉價格，仍是影響CPI按年大幅上漲的主要因素。1月份，食品煙酒類價格按年上漲15.2%，影響CPI上漲約4.52個百分點。食品中，畜肉類價格按年上漲76.7%，影響CPI上漲約3.38個百分點，其中豬肉價格按年上漲116.0%，影響CPI上漲約2.76個百分點。

武漢疫情對中國春節假期餐飲和消費的影響巨大。圖為2月7日北京的一家商場外門可羅雀的景象。（路透社）

由於1月份正值中國春節假期，又疊加新型冠狀病毒肺炎疫情影響，因此CPI的按月數據更具分析價值。

從按月來看，1月CPI由上月的持平轉為按月上漲1.4%。其中，食品價格由上月的按月下降0.4%轉為按月上漲4.4%，影響CPI上漲約0.96個百分點；非食品價格按月上漲0.6%，漲幅比上月擴大0.5個百分點，影響CPI按月上漲約0.43個百分點。

食品中，鮮菜和豬肉價格分別按月上漲15.3%和8.5%。非食品中，受春節前城市務工人員返鄉影響，部分服務價格上漲明顯，其中美髮、家政服務、車輛修理與保養價格分別按月上漲5.2%、4.7%和4.6%。

此外，2020年1月中國生產者物價指數（PPI）由上月的按年下降0.5%轉為按年上漲0.1%。其中，生產資料價格按年下降0.4%，生活資料價格按年上漲1.3%。從按月來看，1月PPI按月不增不減，連續兩個月持平。其中，生產資料和生活資料價格均持平。

整體來看，新型冠狀病毒肺炎疫情對中國物價水平的影響並沒有在1月份完全顯現。CPI按年大幅上漲主要受春節假期以及去年同期基數較低的影響，而PPI小幅上漲主要受上年價格「翹尾」因素的影響。華泰證券首席宏觀分析師李超認為，疫情對中國PPI的影響可能從2020年2月份的數據開始體現，2月份PPI按月可能轉為負增長。

武漢疫情期間，交通運輸行業受到巨大沖擊。圖為2月6日，中鐵快運工作人員在中國合肥南站搬運由國藥控股安徽有限公司送來的防護服。（新華社）

從2003年「非典」（SARS）疫情的經驗來看，中國的消費需求將受到極大影響，當年社會零售增速從2003年3月的9.3%大幅下滑至2003年5月的4.3%。但是，當年大部分商品消費價格的變化並不明顯，CPI按年漲幅在0至1%之間波動。

從供給角度來看，中國新時代證券的研究認為，疫情對消費者需求的衝擊是分化的。其中，食品、生活用品、醫療用品等必需品需求增加，而由於社會活動受到限制，大部分可選消費需求會大幅減少。此外，由於部分道路封鎖、到達工作地點仍需要隔離一段時間，疫情也將導致短期供給減少。因此，疫情期間，不同消費品的物價波動將出現極大差別。

此外，2003年「非典」疫情期間，PPI受到的影響十分明顯，增速從2003年3月的4.6%下降至2003年6月的1.3%。而本次武漢疫情比2003年「非典」疫情的規模更大，對PPI的衝擊也可能更加明顯。

首先，中國已經成為全球大宗商品的主要進口國和消費國，本輪疫情對大宗商品價格的衝擊將遠高於「非典」疫情。例如，截至2月9日，WTI原油期貨價格已經累計下跌近20%。其次，目前中國經濟下行壓力較大，處於經濟週期底部，生產部門抗衝擊能力弱於2003年。最後，2003年「非典」疫情期間沒有大規模限制出行與延遲復工，而武漢疫情導致全國範圍內經濟活動的停滯可能對生產者物價水平造成更大沖擊。