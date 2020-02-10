中國外儲升至31155億美元　人民幣匯率彈性充足

中國國家外匯管理局2月7日公布，截至2020年1月末，中國外匯儲備規模為31,155億美元，較2019年12月末上升76億美元，升幅0.2%。

中國國家外匯管理局新聞發言人、總經濟師王春英介紹，2020年1月，中國跨境資金流動總體穩定，外匯市場供求基本平衡，為外匯儲備規模穩定提供支撐。同時，受中美簽署第一階段經貿協議、英國正式脱歐以及新冠肺炎疫情等多重因素影響，國際金融市場上美元指數小幅上升，主要國家債券價格上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，外匯儲備規模上升。

談及今後的外匯儲備規模趨勢，王春英指出，往前看，外部環境依然複雜嚴峻，國際金融市場仍面臨較多不確定因素。此次新冠肺炎疫情對中國經濟的影響是暫時的，中國有信心、有能力、有把握打贏這場疫情防控阻擊戰。中國經濟長期向好、高質量增長的基本面不會改變，加之外匯市場運行機制日益完善，有利於市場平穩運行，這都將繼續為外匯儲備規模保持總體穩定提供堅實基礎。

人民幣匯率雙向波動的幅度或加大。（Getty）

招商證券研究發展中心首席宏觀分析師謝亞軒告訴《金融時報》，春節假期過後這一週，不管是人民匯率價格還是外匯市場運行，都較好地反映了疫情衝擊，發揮了金融市場本身的作用。金融市場的敏感性很強，會對風險進行快速定價，外匯市場經過開市初期的短期波動後已基本恢復正常運行。2月3日後，人民幣匯率有升有貶，雙向小幅波動，也說明匯率有彈性。

2月10日，人民幣兑美元中間價較上一交易日下調95個基點，報6.9863。2月7日CFETS人民幣匯率指數為92.71，按周跌0.32。