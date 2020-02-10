【武漢疫情】中國遊客缺席全球旅遊業低迷

2020年的新型冠狀病毒肺炎給中國的旅遊行業帶來了重大影響，同時也影響了國際旅遊業，受中國國內暫停出境團隊游業務、各國收緊入境條件、暫停航班等措施影響，世界各地商戶已經感受到了中國遊客驟減帶來的衝擊。

中新社2月9日報道稱，泰國旅遊部門表示，現在已經沒有中國旅遊團來泰國。正常情況下，中國遊客約佔泰國入境外籍遊客的四分之一，但這段時間中國遊客人數減少了約八九成。柬埔寨旅遊部稱，柬首例新冠肺炎確診後，前來觀光的國際遊客人數已受到影響，尤其是來自中國的遊客。

《日本時報》2月4日援引日本旅行業協會數據稱，新型冠狀病毒疫情影響下，截至3月底，取消赴日遊的中國旅客數量將達到40萬人，這一數據是基於赴日遊保證書文件簽署數量得出。由於上述估計並不包括商務旅客，因此實際損失的遊客數量或將進一步增加。

日本的旅遊業者已經準備好面對長達數月的低迷生意。路透社2月3日報道，謝山鵬（音）在東京經營一家專門服務中國遊客的旅行社，他預計未來三到六個月內都無法接待到中國遊客，「情況很糟糕，我不知道該怎麼辦。」他指着一張取消訂單的文件說。

中國遊客的消費能力非常強。圖為上海迪士尼。（新華社）

《紐約時報》2月4日以《沒有中國遊客 生意不景氣》為題，描述了美國第一大城市紐約的商戶們，在新型冠狀病毒疫情陰霾下的現狀——在紐瓦克自由國際機場附近，一家主要接待中國遊客的酒店估計疫情給他們造成的損失「遠超10萬美元，且還在增加」；一家經營曼哈頓中文巴士遊覽的公司，正因中國遊客無法前來不得不處理多達300個預訂的取消；皇后區一家旅行社原本為200名中國遊客預訂了這兩週的旅遊，如今卻在考慮解聘僱員……

世界旅遊組織2月2日發表聲明說，中國政府應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情「迅速、堅決」，在這一挑戰時刻，世界旅遊組織和中國人民、中國政府及旅遊業團結一致。中國近年來已成為全球旅遊業的真正領軍力量，相信在中國從這場疫情中恢復的過程裏，旅遊業將如過去曾多次證明的那樣提供重要助益。