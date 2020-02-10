【武漢肺炎】中國逾3000家企業跨界生產防疫物資

受武漢肺炎疫情影響，口罩、防護服等防疫物品急缺，多家企業開始跨界生產防疫物資。

內媒報道，中國企業中順潔柔紙業股份有限公司（簡稱，中順潔柔）發佈公告稱，全資子公司中順潔柔（雲浮）紙業有限公司（簡稱，雲浮中順）為應對新冠病毒疫情所需，解決口罩生產供應不足問題，擬開展生產、銷售醫用口罩業務。此次公告顯示，子公司雲浮中順已於近日完成了增加「研發、生產、批發、零售、網上銷售：醫療器械」經營範圍的工商變更手續，並將在通過相關備案許可後開展銷售。

事實上，不只中順潔柔這樣的紙業公司開始生產口罩，疫情籠罩之下，中國各行各業的大小公司們都紛紛行動起來，跨界支援防疫物資的生產。

根據天眼查數據，以工商註冊變更信息為標準，自2020年1月1日至2月7日，全中國超過3,000家企業經營範圍新增了「口罩、防護服、消毒液、測温儀、醫療器械」等業務。其中，經營範圍新增醫療器械的企業多達3,647家，而這些公司原本從事的行業也不盡相同。

2月6日，上汽通用五菱汽車股份有限公司發佈公告稱，通用五菱聯合供應商轉產口罩生產。該項目共設置14條口罩生產線，其中4條為N95口罩生產線、10條為一般醫用防護口罩生產線，日生產量預計達到170萬隻以上。

同日，富士康在其官微上宣布，在運用全球佈局優勢採購儲備防疫物資的同時，集團旗下工業富聯公司近日在集團龍華園區首次導入口罩生產線，並於2月5日順利實現試產。相關產能預計在2月底可達到日產200萬隻。

中國各地民眾「獨特」防疫措施。圖為，2月9日上海火車站。（Reuters）

此外，中國石化不僅在還在其官方微博上徵集合作伙伴，以增產口罩抗擊疫情；還在銷售終端增加了醫療器械品類的——中國石化旗下54家加油站經營範圍集體添加醫療器械。

口罩成為中國人民剛需的同時，口罩行業正迎來史上最大的風口。嗅覺敏鋭的資金，也正在A股市場追捧瘋狂的「口罩」。據Wind數據顯示，自2020年以來，口罩概念指數已飆升超70%，近9個交易日貢獻了66%的漲幅。

值得關注的是，2月9日，中國國家發改委會同財政部、工信部等部門聯合印發《關於發揮政府儲備作用支持應對疫情緊缺物資增產增供的通知》，發佈《政府兜底採購收儲的產品目錄（第一批）》（簡稱《產品目錄》），涉及十類防疫物資。

具體來看，首批《產品目錄》包括醫用防護服 GB19082-2003、N95醫用級防護口罩 GB19083、醫用外科口罩 YY0469-2011、醫用一次性使用口罩、生產醫用防護服、醫用口罩等重要原材料，醫用護目鏡/防護面屏/負壓防護頭罩、醫用隔離衣、新型冠狀病毒核酸檢測試劑盒、全自動紅外體温檢測儀和經衛生健康、藥監部門依程序確認治療有效的藥品和疫苗。