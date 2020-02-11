【武漢肺炎】惠譽：疫情短期內不會影響武漢市企業評級

國際評級機構惠譽（Fitch Ratings）表示，武漢市新冠肺炎疫情在短期內不會對相關企業的評級構成影響，因為「武漢政府在必要時向這些企業提供特別支持的意願較強」。

據中國證券網報道，國際評級機構惠譽表示，武漢市新冠肺炎疫情在短期內不會對武漢地鐵集團有限公司、武漢國有資產經營有限公司以及湖北省科技投資集團有限公司等武漢市政府相關企業的評級造成影響，原因是惠譽認為，武漢市政府在必要時向這些企業提供特別支持的意願較強。

此外惠譽預計在本次疫情得到控制後武漢經濟在下半年將出現回升，儘管目前該市經濟走弱或將影響這些企業的獨立信用，但直接參與本次危機管理的政府相關企業所獲得的政府支持（包括中央政府提供的支持）將緩解這一不利情況。

目前武漢市多處方艙醫院正集中收治患者。（新華社）

據瞭解，根據湖北省衛健委最新公布的數據顯示，截至北京時間2月9日24時，湖北省累計報告新型冠狀病毒肺炎病例29,631例，累計死亡871例，此外9日當天該省新增新型冠狀病毒肺炎病例2,618例，較此前一天出現小幅升高，這可能與更多的疑似患者接受核酸等等檢測有關。

2019年9月6日，惠譽曾將香港的信用評級由「AA+」轉為「AA」並將評級展望由「穩定」轉為「負面」，這一舉動當時曾引發中國社會廣泛關注。