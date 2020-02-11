美國三大車企全球市場總份額或首次跌破20%

日本媒體《日本經濟新聞》報道指，數據顯示美國三大車企通用汽車（General Motors）、福特汽車（Ford Motor）與菲亞特克萊斯勒汽車（Fiat Chrysler Automobiles）2019年全球總銷量較2018年下降8%，此舉意味着它們的全球市場份額「似乎」首次跌破20%，而這背後則與其新車型開發滯後以及市場競爭加劇等因素有關。

數據顯示，2019年通用汽車、福特汽車與菲亞特克萊斯勒汽車的合計總銷量為1,770萬輛左右，佔該年全球總銷量（超過9,100萬輛）的19%，此外它們的銷量按年降幅分別為8%、10%以及4%，其中通用汽車與福特汽車在中國市場中的銷量降幅遠超該市場整體8%的降幅，兩者分別為15%和27%。

目前汽車產業正在經歷技術變革，但全球經濟形勢卻並不樂觀。（Reuters）

對此文章指出，美國新車市場從2010年起開始快速復甦並且在2015年左右再次出現大型車熱潮，因此美國汽車廠商主要專注於利潤率較高的大型車，但同時歐洲和日本汽車廠商則致力於開發面向新型市場國家的小型車和純電動汽車，而隨後受中美貿易戰等因素影響，中國新車市場出現了超出預期的收縮，並且美國汽車廠商當時也未能很好地應對中國政府主導的純電動汽車過渡政策，這些原因導致其在中國市場的份額大幅下滑。

此外喪失應對全方位技術開發的動力也是導致美國車企全球市場份額下降的原因之一，儘管通用汽車和福特汽車通過與其他國家的企業進行合作的方式推進純電動汽車的開發，但如果它們無法維持在北美市場的收益基礎，那麼未來很可能會被捲入以全球規模發起的行業重組，而數據顯示這些企業在北美市場的業務已經出現動搖。