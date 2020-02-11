富時羅素：疫情無礙A股在3月納入擴容

富時羅素方面表示，原定於2020年3月的第三批次A股納入擴容將如期進行，並不會受到疫情的影響。

內媒第一財經報道，擴容正式生效期是3月23日，但技術通告應該是在2月21日全球收市後發佈。據2020年早些時候的安排，富時羅素於2019年6月開始分三步實施。第一批次的納入因子為5%，包含1,097只A股，第二、第三批次的納入因子分別為10%，前者已在2019年9月生效，而第三批次的正式生效將在2020年的3月23日（周一開市），即被動資金將在3月20日（周五）收市前全部到位。

A股在鼠年首個交易日下跌後，已連升五日。（新華社）

至於後續的擴容納入事宜，富時羅素方面表示，目前要等第三批次納入結束後，再根據之前納入的結果來決定如何進行下一階段的市場諮詢和評估。受疫情短期影響，加之春節期間的累積賣壓，2月3日，上證指數跌7.85%報2743.01點。但此後A股連漲5日，且北上資金仍不改流入的態勢。2月以來，北向資金累計淨流入約270億元人民幣（1元人民幣約合0.14美元）。

同日早些時候，港交所發佈公告稱，關於MSCI指數及富時指數暫定在2020年2月起，調整中國A股的權重；富時指數更會進一步增加中國A股的權重。實際日期及詳情，有待MSCI 及富時羅素網頁的正式公布。為了應付於上述期間經滬深港通的中國A股買賣交易的高成交量，香港交易所建議中華通結算參與者及託管人注意結算及交收事宜，並作合適及必需的準備。

此外，據瞭解，2020年上半年MSCI的擴容評估計劃大概率將按兵不動。2019年11月，MSCI方面明確表示，在解決了下述所有問題後，才會進一步將中國A股納入MSCI指數的議題展開公開諮詢，這些問題包括風險對衝和衍生品工具的獲取，中國A股較短的結算周期，陸股通的交易假期安排，在陸股通中形成有效的綜合交易機制。機構預計，2020年被動資金的流入量將有所下降，但主動資金的佈局仍有加速之勢。

不過，富時羅素方面目前並沒有作出如MSCI的表態，下一步擴容的標準也並未明確。據記者了解，富時羅素和MSCI的目標客戶存在較大的差異，且任何擴容決定都是基於指數公司的客戶體驗（如大型資管機構等買方），若客戶認為有擴容的必要，指數公司就會採取行動。

此前，富時羅素提及，其最終計劃是將A股全部100%納入，但這需要滿足幾大條件：從QFII這一角度而言，需要QFII和RQFII總額度的增加，並觀察QFII和RQFII能否券款對付；同時，外資持股比例限制從目前28%的硬性限額提高；從互聯互通機制來看，富時羅素認為互聯互通機制所覆蓋的股票範圍應增加；此外，還需觀察離岸人民幣的充足性及是否提供人民幣的資金渠道。