摩根士丹利：中國經濟回升只是遲到　不會缺席

中國經濟能以足夠的韌性來抵禦疫情帶來的衝擊，2020年下半年的復甦可能也會更迅速。

中新社報道，摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強表示，因湖北以外新增新冠肺炎病例的走勢趨於穩定，中國決策者已開始呼籲在近幾周內有序重啟生產活動。從2月中旬開始，緩慢但逐步實現生產正常化的情況下，預計中國經濟將在2020年一季度過後重返復蘇道路。

摩根士丹利研究團隊認為，在2019年11月開始對中國做出的經濟小周期温和復甦的走勢判斷，目前看來因疫情可能有所延遲，但經濟回升只是遲到，而不會缺席。

邢自強稱，此次疫情對中國一季度經濟造成的影響可能在0.5百分點至1.5個百分點之間，視乎疫情長短。而與2003年SARS暴發相比，本次公共衛生應對舉措更迅速，採取防疫措施力度更強，因此儘管初期可能對經濟影響較大，但隨後的二季度、下半年復甦可能也會更迅速。

內需強大是中國經濟具有韌性的基本要素。（新華社）

在他看來，疫情衝擊之下，中國2月到3月經濟指標會走弱，但撥雲見日，基本面有利因素並未改變。如，全球經濟環境正穩步回升；在中國去庫存很徹底的情況下，若外部環境不惡化，企業會重新進入再庫存的過程；從2003年幾乎不存在的線上消費，到今天佔社會零售總額的接近20%，有利於部分抵消疫情對於實體消費的衝擊；傳染病對經濟的衝擊都是暫時的，一旦疫情穩定可控，被延遲的需求依然會復甦。

花旗分析師預計，2020年和2021年全球經濟增速或達到2.7%，其中發達國家2020年和2021年經濟增速有望達到1.5%，而新興市場國家經濟增速在2020年和2021年或分別達到4.2%和4.3%。國際貨幣基金組織（IMF）最新發布的《世界經濟展望》報告預計，全球經濟增速將從2019年的2.9%上升至2020年的3.3%。

值得警惕的是，任何唱衰中國經濟的聲音，都無異於給世界經濟雪上加霜。經濟全球化時代，各國命運緊密相連，中國面對的難關，也是世界面對的難關。