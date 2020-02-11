國家金融與發展實驗室：疫情對影響比SARS大　中國GDP料降約1%

中國國家金融與發展實驗室副主任曾剛撰文稱，根據不同情景假設，預測疫情對全年GDP增速的負面影響區間大概在0.2%至1%之間。

他指，從決策角度考慮，建議把困難想得大一些，根據實體經濟和金融市場運行的情況，視實際需要來選擇降準、降息等工具以及各種流動性操作。從SARS經歷來看，如果應對得當，及時、有效控制疫情，經濟長期增長趨勢不會受到顯着影響。但短期內疫情對經濟活動的衝擊仍不可忽視，需要及時、積極的政策應對，儘可能減少經濟和社會損失，併為之後經濟活動恢復創造更好外部條件。

國際人士指出，武漢肺炎對中國長期經濟影響有限。圖為北京時間2018年12月，工人在河北邢台經濟開發區一家紡織企業的車間內工作。（新華社）

文章認為，本次肺炎疫情對經濟增速的影響比SARS更大。在對整體經濟形成短期負面衝擊的同時，現金流相對緊張的中小微企業的風險顯着上升，預計一季度失業率上行壓力增大。

從政策層面，一是適度加大逆周期調節政策力度，「視實際需要來選擇降準、降息等工具以及各種流動性操作，對衝疫情的負面衝擊，進一步降低實體經濟融資成本，為穩經濟創造適宜的貨幣金融環境。」

財政政策方面，需要發揮更重要的作用，具體包括：適度擴大赤字規模；加大疫情相關財政支出；適度減免受疫情影響較嚴重的行業（如消費和交通運輸等行業）的税費；進一步降低中小微企業的負擔，對部分行業企業可以考慮財政貼息；適度擴大基建投資規模。

引導和支持金融行業服務疫情防控和小微企業。具體包括：通過專項貸款等手段，引導金融機構加強對特定對象的服務支持力度；通過財政貼息，進一步降低重點企業的融資成本；將定向中期借貸便利等工具的交易對象擴展到中小銀行等。