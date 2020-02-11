中國智能手機銷量可能在第一季度跌30%至50%

中國智能手機巨頭華為等手機廠商曾希望，中國2020年5G的飛速發展，將有助於全球最大的智能手機市場在多年總體銷量下滑後反彈， 但此次武漢疫情影響了中國製造業，也間接影響了智能手機關聯的5G產業。

路透社報道引述研究公司Canalys一份報告稱，鑑於中國國內暫不舉辦大型公共活動，廠商們原計劃的產品發佈將被取消或推遲。這可能會抑制5G產品的出貨量，料2020年第一季度中國智能手機出貨量將比一年前減少一半，而跟蹤科技行業的另一家研究公司IDC則預計下降30%。

蘋果公司上週表示，將延長在中國的零售店關閉時間，目前尚未敲定開業日期。組裝iPhone的主要生產商富士康也正努力全面恢復工廠，華為則表示，其生產「正常運行」，但沒有進一步說明。

研究機構TrendForce將3月份華為的手機產量預期下調了15%。（Reuters）

另一家廠商OPPO告訴路透社，雖然疫情將影響到一些當地工廠的運營，但由於其海外工廠的存在，「生產能力可以得到有效保證」，小米則沒有回應媒體的相關置評。

研究公司TrendForce10日表示，全球智能手機產量將在3月份下降12%，至2.75億部這個五年低點。