路透：中國應警惕經濟「局部休克」風險

中國國務院近日發出通知稱，儘早恢復正常生產，為疫情防控提供充足的物資保障，為穩定經濟社會大局提供有力支撐。路透發文表示，中國應警惕經濟「局部休克」風險。

報道引述分析指，疫情仍在擴散蔓延，拖累了原本已延後的節後復工潮，雖然當前的首要任務是控制疫情發展，但分析人士也指出，同時應避免經濟「局部休克壞死」，例如復工時點進一步延後，部分企業可能會面臨生產經營延後、資金周轉承壓等難題。

中信建投首席經濟學家張岸元在最新報告中表示，按照樂觀估計，疫情能在2月份以內見頂，但嚴格管控措施至少在疫情見頂後持續實施一個月。而三個月時間，是部分微觀市場主體在幾乎沒有現金收入情況下存續的極限。

「面對疫情的不確定性發展，我們無絕對權威可尊，無現成機制可用，無完整經驗可循；必須保持足夠的謹慎和謙遜。」他認為，當前，疫情管控是重中之重，與此同時，也要考慮經濟問題。

中國金融四十人論壇（CF40）研究部認為，新冠肺炎在中短期內主要是供給衝擊，在一定程度上破壞了生產秩序，此時全面總需求刺激的負作用較大。

中國央行副行長潘功勝此前稱，在貨幣政策方面，中國在國際主要經濟體中仍然是少數實施常態化貨幣政策的國家，工具箱是充足的，可以有效地對衝疫情的影響。至於具體的政策，央行也在認真分析、評估疫情對中國經濟的影響，做好有關的政策儲備。