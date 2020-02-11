新冠肺炎疫情是中國經濟的關鍵變量

目前中國的新冠肺炎疫情仍然防控的關鍵時期，戰勝疫情是最重要的任務。分析指出，在此背景下分析經濟意義不大。

《第一財經》報道稱，眼下一切對經濟、金融市場的預測都沒有切實意義，因為疫情是最關鍵的變量，而這一變量仍存較大變數。有兩個重要變數需要關注——首先是2月10日以後企業恢復生產的速度，二是疫情蔓延的程度，確診人數的拐點何時出現。這其中又以廣東和浙江兩個省為代表，這兩個省分別都是中國經濟最活躍地區（珠三角和長三角）的代表，也是目前除湖北外新冠疫情確診人數最多的兩個省，兩地的疫情控制狀況、工廠受影響程度對全國經濟的發展狀況至關重要。

在新冠肺炎疫情影響下，中國多地人流稀少。（AP）

近期，國際知名機構都在大幅調整對中國經濟的預測，例如，摩根大通的基線假設是，若確診人數在3月上旬達到頂點，而各地工廠在2月10日後緩慢地陸續開工，3月基本恢復正常，2020年GDP增速約為5.4%左右，其中一季度為4.6%左右，二季度出現反彈，下半年基本恢復原先增長軌迹。瑞銀中國首席經濟學家汪濤也提及，新冠肺炎對全球供應鏈的影響取決於疫情能多快得到控制、企業何時恢復生產。若在一個季度內能完全恢復，則對全球的影響有限。這裏有兩個行業特別值得注意，一是科技行業，二是汽車行業。

此外，中銀證券首席經濟學家徐高2月9日接受《中國證券報》專訪時表示，新冠肺炎給中國經濟帶來了一定短期衝擊。受疫情影響，餐飲、旅遊、文娛等需要人群聚集的商業活動大受影響。隨着各地為防控疫情而推遲上班開學，疫情對工業生產部門的影響也在逐步顯現。但在得當的政策應對之下，疫情的負面影響能夠被侷限在短期——中國經濟增速在短期「蹲下」之後，將在疫情消退後「起跳」。