【財經評論】美國新預算提案難解債務困局　特朗普玩數字遊戲？

美國白宮早前公布了2021財年預算提案。在該提案中，特朗普（Donald Trump）政府為美國未來10年財政收支描繪出了一張美好的藍圖。預算負責人Russ Vought表示，新預算提案能夠令政府赤字在10年內減少4.6萬億美元，並令美國政府在15年內實現預算平衡。

財政赤字破萬億美元

根據提案，美國政府的財政預算赤字將從2020年的10,830億美元（佔當年GDP的4.9%）大幅下降至2030年的2,610億美元（佔當年GDP的0.7%）。在財政赤字得以控制的情況下，公眾持有的美國國債將從2020年的17.88萬億美元緩慢上升至2030年的23.89萬億美元。這將使美國政府債務水平相對經濟的比重大幅下降，從2020年佔GDP的80.5%下降至2030年佔GDP的66.1%。

2008年金融危機以來美國政府的財政赤字不斷飆升，並在2020年財年突破1萬億美元。在財政赤字的帶動下，美國政府的債務負擔也越來越沉重，成為美國經濟的「定時炸彈」。因此，控制財政赤字和政府債務是美國政府在編制預算時必須展示出的姿態。

為了給選民一個交代，新預算提案需要顯示特朗普政府為削減赤字做出的努力。圖為2月10日特朗普在美國新罕布殊爾州集會上發表演講。（路透社）

新預算提案 數據 顯得過於樂觀

然而，遏制赤字就意味着增加税收、減少支出，正在競選連任的特朗普有魄力做這種既得罪金主又得罪選民的事情嗎？在新預算提案中，特朗普只對環保部、美國國際開發署等弱勢部門的支出進行了削減。在增加税收方面，特朗普政府幾乎沒有實質性作為，只是假定2017年通過的《減税與就業法案》能夠刺激經濟繁榮，帶來更多的税收。

需要說明的是，特朗普力主的《減税與就業法案》的理論依據是經濟學家亞瑟·拉弗（Arthur Laffer）提出的拉弗曲線。該理論認為，税率與税收的關係是一條鐘形曲線，税率太高和太低都會減少税收，只有税率位於適當區間，才能帶來最多税收。在實踐中，這個理論並沒有得到足夠的事實支撐，也沒有獲得經濟學界的廣泛認可。

在新預算提案中，特朗普政府堅信減税能夠增加税收，並以此為依據對美國的經濟前景進行了「大膽的預測」。根據白宮管理和預算辦公室（OMB）測算，美國經濟2020年、2021年的實際GDP增長率分別為2.8%和3.1%，而經濟長期增長率將保持在2.8%。這樣一來，高速增長的經濟創造了大量税收，令特朗普政府在不用大幅削減開支的情況下也能維持較低的赤字水平。

然而，無論短期預測還是長期預測，新預算提案的數據都顯得過於樂觀。短期來看，美國經濟增速正在放緩。美聯儲（Fed）最新的預測顯示，美國2020年、2021年GDP增長率將分別為2％和1.9％，遠低於預算提案。近期受中國新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，媒體對美國2020年第一季度GDP增速的平均預測值已經下降至1.2%。

長期來看，美國經濟也難以保持2.8%的增速。美聯儲認為美國經濟長期增長率為1.9%，而美國國會預算辦公室（CBO）認為美國經濟長期增長率僅為1.7%。此外，經濟合作發展組織（OECD）、國際貨幣基金組織（IMF）等機構對美國經濟長期增長率的預測也不超過2%。

OMB與CBO對美國政府債務水平的預測相差甚遠。（美國國會預算辦公室網站截圖）

年付利息已近5800億美元

事實上，美國國會預算辦公室在更為現實的經濟假設下發現，2030年，美國政府的財政赤字將高達1.75萬億美元，而非2,610億美元；美國政府的債務水平佔GDP的比重將升至89%，而非降至66%。

如今，美國政府的總債務規模（包括公共持有部分和政府持有部分）已經超過23萬億美元，僅2019財年支付的利息就高達5,746億美元。隨着債務的不斷積累，美國政府的償債壓力不斷增大，財政支出的空間也被大大壓縮。不斷擴大的債務規模與不斷增長的財政赤字之間形成惡性循環。

美國國會預算辦公室認為，美國政府債務正在不可持續的道理上走向未知領域，並呼籲總統通過立法控制支出、降低醫療成本、增加新税源。然而，新預算提案中不切實際的經濟增長預測已經表明特朗普政府沒有魄力解決赤字和債務問題，只想將「債務炸彈」拖到下一屆政府上台，維持目前「借錢過日子」的局面。