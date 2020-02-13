【武漢肺炎】湖北新增逾萬宗個案　WSJ早警告市場對疫情過於樂觀

疫情最嚴重的湖北省，在過去一日新增14,840宗確診個案， 包括臨床診斷病例13,000多宗, 再多242人死亡。

事實上，《華爾街日報》2月12日早報道，投資者和分析人士都在急於弄清新型冠狀病毒疫情將蔓延至多遠，以及最終將造成怎樣的影響。分析表示，華爾街對新冠病毒過於樂觀。

中國肺炎疫情引發資本市場異動。圖為2月1日，工作人員在重慶萬州北站進站口為旅客測量體温以排除肺炎乘客。（新華社）

《華爾街日報》引述分析表示，華爾街關於此次疫情的一些令人安心的說法可能與事實相去甚遠，他們對這種病毒可能造成的經濟影響的預期也可能如此。

投資者和分析人士都在急於弄清新型冠狀病毒疫情將蔓延至多遠，以及最終將造成怎樣的影響。遺憾的是，許多人做出了真正的疾病專家警告不要做的假設。華爾街關於此次疫情的一些令人安心的說法可能與事實相去甚遠，他們對這種病毒可能造成的經濟影響的預期也可能如此。

確診病例放緩 成股市反彈借口

據約翰‧霍普金斯大學系統科學與工程中心(Johns Hopkins Center for Systems Science and Engineering)的數據，截至下午2月10日，全球共有40,787例新型冠狀病毒確診病例，其中中國大陸40,196例，其他地方591例。與一週前的20,198例確診病例相比，這一數字增加了102%，但華爾街卻對病例數量增速放緩的事實感到振奮。

華爾街人士稱，確診病例增速的放緩是上週股市出現幾次大幅反彈的原因之一。

華爾街人士稱，確診病例增速的放緩是上週股市出現幾次大幅反彈的原因之一。這也是研究報告紛紛提到的一點：Brean Capital的經濟學家在上週五的一份報告中指出，確診病例增速正在放緩，稱「在我們看來，這種疾病的傳播速度可能會進一步放緩」。

不過，有專家認為新增確診數放緩，或存在誤區，就是衛生保健系統檢測武漢肺炎的能力有限，反映的未必是疫情減緩，而是達到了每日可檢測數量的上限。

疫情走勢或與SARS不符

華爾街相信新型冠狀病毒新確診病例的下降意味着病毒傳播速度的放緩，除此之外，他們還預計每天確診的新病例數量將很快達到峰值，並開始下降。例如，高盛(Goldman Sachs)的經濟學家表示，他們的基本假設是，新病例數量將在第一季度末大幅下降。與此類似，瑞銀(UBS)的經濟學家認為，疫情在第一季度將得到控制。

上述假設可能是基於這樣一種觀點：新冠病毒疫情走勢將與2003年嚴重急性呼吸道綜合症(SARS, 俗稱﹕非典型肺炎)疫情的模式相似。首批SARS病例報告時間是2002年底，病例數在2003年4月下旬達到高峰，然後下降。到2003年7月，世界衛生組織(World Health Organization, 簡稱WHO)稱SARS疫情已得到控制。

不過，也有分析指，武漢肺炎疫情走勢的曲線形態與SARS也並非完全相同，再者因數據仍以武漢市的病例為主，目前很難評估走勢曲線將呈甚麼形狀。