對沖基金橋水2020年策略報告提20次中國　看好人民幣

全球最大對沖基金橋水基金在其官網上發佈了2020年策略及市場展望報告，全文20次提及中國。值得一提的是，橋水基金還在文中引用了中國的一句諺語「摸着石頭過河」，用來形容橋水未來對中國的投資，也就是小步謹慎前進，逐漸積累經驗。

這家成立於1975年的全球最大的對沖基金公司，早已對中國展開佈局。橋水（中國）投資管理有限公司成立於2016年3月7日，2018年6月29日在基金業協會登記成為私募證券投資基金管理人，註冊資本僅為5000萬元，此後，橋水兩次增資，將註冊資本分別提升至1.2億元人民幣和3.1億元人民幣。

橋水基金認同人民幣在國際中的地位。（Getty）

在上述報告中，橋水基金認為，隨着中國的崛起以及亞洲經濟體的融合，我們現在處於三極世界，主要由三種貨幣和信貸體系驅動：美元、歐元和人民幣。

就那些貨幣體系而言，美國仍然是最大的全球經濟體，美元仍然是世界主要儲備貨幣，在全球範圍內流通。人民幣仍然只在中國境內流通，但中國的貨幣政策獨立於美聯儲（Fed）。中國國內信貸市場的規模與美國一樣大，中國經濟增長是新興亞洲地區的引擎，一個日益獨立，內向型的經濟體集合與美國+歐洲相當。在過去三年，相比於美國加歐洲的新增產出，這一新興經濟體集合對全球經濟增長的貢獻超過了它們的兩倍。

從兩個主要的貨幣體系擴展到目前的三種，這是以中國為核心的新興亞洲經濟體崛起所帶來的結果。同時，中國也是在2015年，將其貨幣和貨幣政策與美元脱鈎。對於投資者而言，這個三極世界的出現正在創造新的地緣政治風險，但這也是一個巨大的機會，進一步提升組合基於基本面的資產多元化配置深度。