【財經評論】發動新「減租減息運動」　中國經濟開啟和解模式

2月10日以來，隨着復工潮到來，中國抗擊新型冠狀病毒疫情，恢復經濟生產正進入關鍵時刻。受到疫情影響，眾多企業難以及時復工，尤其是餐飲、商超、服務等依賴線下經濟，以及中小微企業受到極大影響。為此，中國社會正在啟動新的「減租減息」甚至是「減薪保崗」運動。從政府到企業，從大企業到小微企業，從社區到居民之間，儘管在一些局部和網絡輿論上中國社會存在巨大的割裂，但是當真正面對危機時，中國社會卻正在爆發出強大的和解能力和凝聚力。

從政府層面上看，中小微企業儘管在GDP的貢獻度上並不大，但是對於就業的貢獻和整個民眾生活的影響卻十分顯著。如何確保中小微企業渡過難關，對於政府的執行能力和號召力來講將是一次考驗。與傳統的宏觀經濟調控手段不同，它不僅要求從財政貨幣上對經濟進行調整，還要求政府能通過動員民間經濟力量，尤其是大企業和社區經濟，對中小為企業直接讓利，直接調整經濟關係。

2月10日，中共中央總書記在北京調研新冠疫情時表示，要在防控疫情的基礎上，確保物資供應，逐步恢復生產，解決民眾生活和中小企業的實際困難。（新華社）

目前，中國政府已經率先做出表率，不僅在宏觀層面，中國政府和銀行體系已經釋放出的近3萬億元人民幣流動性，並提供了第一批3,000億元的財政貼息貸款，並且在税收、社保、行政費用上對企業進行優惠減免，而且在微觀層面，中國中央政府，以及各級地方政府，乃至鄉鎮街道，首先提出對其資產、房產進行減租、免租，已減少小微企業的經營成本。

在國有經濟方面，中國政府已經要求中國的各級國有企業，在疫情期間，例如中國國家電網、電信的企業不僅被要求不計成本全力保障供給，而且還要對復工企業和受疫情停工企業進行定向降價。對於國有企業所有的房屋、物業、設施，也被要求對受疫情影響的小微企業進行減租或免除一定租金。其中僅深圳市投資控股集團就減免自持的科技園區、工業園區及其他物業租金近5億元，惠及非國有企業、個體商戶共計5,700餘家。

同時，部分疫情影響較重的地區，經國家國資委批准還規定對減免的租金、交易費、廣告費、服務費、利息、擔保費、物業費等相關費用，以及為疫情防控提供資金或物資捐贈的開支，在經營業績考核和工資總額管理中視同利潤處理，用以鼓勵國有企業對中小企業進行減租降費。

對於受疫情影響較大的商超、服務業等中小企業，從政府到企業都在大幅降低税費租金，以幫企業渡過難關。（Reuters）

同時，中國的大多數民營企業也隨即跟上。儘管這些企業平日中不乏對於中國政府的抱怨與批評。但是，在危急時刻卻沒有更多的抱怨，不僅積極捐錢捐物，而且為了抗擊疫情、迅速恢復國民經濟，紛紛緊急轉產防疫急需物資，或對租用房產、場地、設備的中小企業主動減免租金。

從1月24日至2月10日，湖北、河南、河北、山東、福建、浙江、廣東等省份的近3,000家服裝和相關企業響應政府要求，不計成本緊急轉產防疫口罩。中國口罩日產能從1月29日的每天約800萬隻一躍提上至了目前的每日2,000萬隻，不到10天中國的口罩產能，便在廣大企業，尤其是民營企業的支持下迅速提升了250%。此外，中國眾多知名的民營地產、物業企業也紛紛推出減免租戶租金的舉措，近萬達集團就宣布從1月24日至2月25日內對商戶減免租金及物業費，預計減免租金額度30億至40億元。中國知名互聯網電商巨頭，阿里巴巴集團宣布為復工網絡賣家減免了半年服務費。

為抗擊疫情，目前中國近30,00家企業緊急轉產醫用口罩和防護服。圖為湖南省湘潭市某企業在肺炎疫情發生後緊急轉產生產防護服。（新華社）

而更多民營企業，則在疫情導致的經營困難的情況下，紛紛選擇了儘量不裁員。即使是迫不得已的暫時減薪待崗也得到了員工的認可。往往平時相對緊張的勞資關係，但在危機面前，也許依然心有腹誹，但是話到嘴邊也變成了一句「共度時艱」，而形成了相互的諒解。儘管按照中國政府新冠疫情之後發佈的通知，並不支持這種減薪，要求切實保障勞動者利益，但是，中國的大部分民眾向來具有在危機面前識大體顧大局的品德。

這一點來自社區工作者也深有體會。北京某街道的工作人員介紹，受政府倡議，目前他們已經在動員街道內的所有持有臨街鋪面房產的居民，適當對受疫情影響經營困難的商鋪，協商減免房租。只要對象明確、困難屬實，絕大多數房東都已經響應了號召，相互體諒。

目前，為了中國經濟能夠從疫情危機中迅速擺脱出來，為了減少中小企業因疫情遭受的生存困境，加速復工，為了防止民眾因疫情陷入失業「因疫返貧」，中國社會正在啟動一場「減租減息、減薪讓利」運動。面對疫情危機，相比於最初的恐慌、指責與猜忌，中國社會，尤其是企業家和勞動者正在重新主導話語權，在恢復經濟、保障民生、國家建設上，中國社會正在迎來一場和解的契機，以及冷靜和現實的正真反思。