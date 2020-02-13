新冠疫情給美國旅行業造成數十億美元衝擊

雖然美國的新型冠狀病毒病例還不是很多，但太平洋彼岸疫情惡化的影響已經在美國旅遊業體現出來。《華爾街日報》2月13日報道，航空公司已經取消了直至4月份的美中航班，美國政府也禁止近期去過中國的非美國公民入境。

這意味着中國旅客赴美旅行的渠道事實上已經關閉，對於依賴中國旅客消費的酒店、零售商和其他企業來說是一大沖擊。

根據美國國家旅行和旅遊辦公室(National Travel and Tourism Office)的統計，2019年前11個月，中國內地居民入境美國的次數達到270萬，在海外國家中排名第三，僅次於英國和日本。根據美國旅遊協會(U.S. Travel Association)的最新估計，2018年中國遊客對美國經濟的貢獻為350億美元。

許多業內人士預計，此次疫情的影響遠比2003年中國爆發SARS時要嚴重。美國國家旅行和旅遊辦公室的數據顯示，2018年約有150萬中國居民獲得了赴美簽證，而2003年只有21.7萬。

經濟諮詢公司Tourism Economics估計，旅遊業今年可能損失58億美元的機票收入和國內消費。該公司總裁Adam Sacks表示：「與17年前相比，現在面臨的風險要大得多。」

旅遊業經濟學家表示，此次疫情可能導致2020年酒店行業接待的過夜住宿人次減少約460萬。酒店數據提供商STR Inc.高級副總裁Jan Freitag說，這將導致需求減少0.3%左右。他表示，這一影響可能比看起來更嚴重，因為很多酒店預計2020年入住率將下降。分析師此前表示，酒店客房供應數量上升，加上美國經濟增長速度可能放緩，料將給酒店行業的增長帶來壓力。