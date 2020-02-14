中國多地房策鬆綁　分析料樓市難重現後SARS走勢

新冠疫情陰霾尚未褪去，中國房地產企業終於感受到了一絲春天的暖意。分析表示，多地房地產政策多有鬆綁之意，或再次重現2003年之後的樓市支柱觀點。

內媒第一財經報道，2月12日，包括無錫、西安、南昌、上海、浙江在內的多個省市，相繼推出了各類涉房支持政策，從暫緩土地出讓金、暫緩貸款償付等多個維度，給予了房地產企業極大的關懷和支持。至此，中國超過10省市出台各類涉房地產行業政策。

受此類消息提振，地產股在13日迎來逆勢普漲潮，300地產（399952）收盤上漲2.15%，走出與三大股指相悖的行情。

不過，各個地方政府一連串利好政策的推出，讓市場聯想到了2003年非典疫情之後中國樓市走向。

2003年8月份，中國印發《關於促進房地產市場持續健康發展的通知》，簡稱18號文件，明確將房地產作為國民經濟的支柱產業。這是中國經濟的一個轉折點，讓房地產踏入15年的黃金髮展周期。

如今，新冠肺炎疫情與非典存在諸多相似性，經濟受到同樣的重創，疊加地方政府的救市政策相繼出台，市場上關於「地產拉動經濟」的幻想和擔憂再度浮現。

不過，截至目前，房地產行業主流觀點並不那麼樂觀。一家TOP20地產公司高管告訴記者：「實際上地方政策對於房企而言的影響是有限的，主要都是針對土地出讓金方面的，這就是相當於給房企讓利，希望穩住市場。」

更為重要的是，在行業人士看來，當下的中國房地產市場與2003年處於截然不同的兩個階段，已不可能單純複製當年走勢。

總體來看，本輪出台的涉房鬆綁政策特點鮮明，其中，一線城市樓市政策多涉公積金緩繳等，整體較審慎，以釋放正面預期為主；二線城市多以土地出讓金或住房公積金緩繳、開竣工時間順延等，幫扶為主；以無錫為代表的三線城市則救市色彩明顯。