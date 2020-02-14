法興：股市屢創新高　掩蓋了債市危機

法國興業銀行（Societe Generale）全球策略師Albert Edwards稱，股市屢創新高掩蓋了公司債市場的供應過剩，清算不久便會到來。Albert Edwards 指出，現在市場的問題是超出預想規模的公司債發行量，以及這些債券的低質量。

Edwards 說，通常情況下，經濟數據的疲軟會使股市受到傷害，進而引發公司債的信評等級下調，因為信評公司的評級模型中也納入了股價因素。但過去幾年中，這樣的事情並沒有發生，這主要就是因為央行們屢屢進行干預，力擋市場下跌。

有分析認為，股市的上漲令投資者忽視了債務危機。（新華社）

舉例而言，美國製造業景氣2019年下半年觸及了低點，但是股市不但沒有因此受到衝擊，反而創出了新高。Edwards 認為，全球央行這樣子的干預最終不會有好結果，尤其對於散戶來說更是如此，因為散戶在本輪經濟週期裏，幾乎都湧向債券基金而非股市。同時他又表示，投資者仍在追逐風險資產，但是他們更青睞公司債和科技股。

在2019年流入固定收益共同基金和上市交易基金的資金創出歷史紀錄後，就此發出警示的並非只有Edwards。波士頓聯邦儲備銀行行長Eric Rosengren也曾警示稱，持續寬鬆的貨幣政策促使投資者百般追逐收益率，這種形勢下，金融資產泡沫風險對穩定構成了威脅。在國際貨幣基金組織2020年10月的全球金融穩定報告中，企業債務的激增被認定是一個關鍵的薄弱點。