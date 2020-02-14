全球最大對沖基金橋水最新持倉曝光　續增持中國資產

橋水基金向美國證監會SEC提交了2019年四季度持倉報告，全球最大對沖基金最新持倉情況浮出水面。

這份持倉報告顯示，橋水大幅減持了其持有的三隻新興市場ETF，合計減持份額超過3,000萬份。與此同時，橋水用實際行動再一次證明了其看多中國的觀點，對組合中持有的兩隻中國相關ETF合計增持13.72萬份。

市場普遍對中國經濟有信心，認為疫情對中國影響有限。（新華社）

2019年三季度，橋水大幅砍倉其重倉持有的三隻新興市場ETF——先鋒領航富時羅素新興市場ETF、安碩核心MSCI新興市場ETF和安碩MSCI新興市場ETF，三者合計減持近3,000萬份。

在最新公布的2019年四季度持倉中，橋水繼續降低其新興市場持倉。

其中，橋水對先鋒領航富時羅素新興市場ETF的持倉市值從2019年三季度末的15.05億美元降低至2019年年底的11億美元，持有份額大幅減少1,262.24萬份；對安碩核心MSCI新興市場ETF和安碩MSCI新興市場ETF的減持數量分別為938.42萬份、899.31萬份，三者合計減持3,100萬份。

不過，橋水在其發佈的2020年策略報告中，仍然表示看好新興市場。

報告中稱，全球投資者的注意力通常會放在西方國家上，一些成熟市場出現的零利率、經濟蕭條等情況在新興市場，尤其是亞洲市場中很少見到。相反，新興市場經濟增長率更快、生產效率提升潛力更大、利率和資產回報率也更高。

此外，很多發達國家央行進一步採取貨幣政策刺激的空間有限，相比之下，墨西哥、巴西、俄羅斯、印度等經濟體的貨幣政策仍然偏緊，這為其採取進一步寬鬆政策留出了充足空間。

相較於大幅減倉新興市場，橋水對中國市場卻表現出強烈的興趣。其在2019年四季度繼續加倉組合中持有的兩隻中國相關ETF，這與橋水在2020年策略報告中繼續看多中國市場觀點不謀而合。

根據最新披露的2019年四季度持倉報告，橋水對安碩中國大盤ETF的持倉市值從2019年三季度末的3,420.8萬美元增加至4,103.9萬美元，持倉增加8.11萬份；對安碩MSCI中國ETF的持倉市值從3,380萬美元增至4,222.2萬美元；持倉增加5.61萬份。

在2020年策略報告中，橋水延續了之前「不投資中國會非常危險」的觀點。橋水特別提到，儘管中國經濟和市場規模龐大，但大多數投資者對其均缺乏了解，不過，即使不投資中國，你也必須要知道，中國經濟對其他經濟體的經濟發展、市場和公司正產生重要影響。