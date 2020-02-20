【財經評論】特朗普明白了﹕不要逼迫中國　更不要和中國割斷

2月18日，美國欲向中國禁售LEAP-1C型航空發動機，直接威脅中國C919大飛機商用一事終於有了答案。美國總統特朗普（Donald Trump）表示，反對禁止向中國出售航空發動機，國家安全不應成為限制外國公司購買美國產品的藉口。

通過於中國的多次交手，尤其是通過對中國企業華為的制裁，特朗普總算明白了一個道理，就是不要逼迫中國，更不要和中國「割斷」。

如果沒有美國的扼殺與逼迫，很難得知在華為原來早在15年前就已啟動了「極限生存」計劃，為自己準備好了「備胎」。（VCG）

中國研發技術已有長足發展

2月18日，據中國媒體報道，2月下旬，華為將向歐洲市場正式發佈搭載HMS服務（華為移動服務）的榮耀V30系列手機產品。這是自華為進入美國「實體清單」以來首款預裝HMS生態的智能手機。美國依託自身技術優勢和市場壟斷，圍剿華為，對中國通信產業進行孤立與扼殺的意圖已經徹底失敗。僅僅一年不到的時間，中國迅速完成了從技術儲備向市場轉化的產業進程。可以說如果沒有美國的逼迫，中國不可能在智能手機生態服務和芯片研發上，如此迅速的完成這個跨越。

事實證明，中國並不是沒有相應的技術儲備和研發能力，只不過在全球產業鏈分工、共享的情況下，過分強調獨立自主，在市場和利潤上得不償失，風險難料。因此，中國對於掌握的核心技術只能選擇隱藏和忍耐。

如果不是美國對華為實施芯片斷供和技術封鎖，禁止華為使用與美國有關的谷歌移動服務系統，將華為和中國的通信產業、芯片產業逼入絕境，也不會逼迫華為向公眾透露其「極限生存計劃」，並不計成本將麒麟系列芯片、 「鴻蒙」手機操作系統，以及HMS服務系統迅速推向產業化。

可以說，不論是美國還是中國的輿論界、投機資金，都沒有想到華為和中國還留有這樣一張底牌，韜光養晦如此之深。當然，對於這種決定企業命運和國運的技術儲備也屬於是絕對的機密。市場在這種核心科技面前，信息往往是絕對不對稱、不透明的。

這次美國部分政客又故伎重演，利用美國在航空發動機技術上的壟斷，向中國禁售LEAP-1C型航空發動機，一方面希望挽救陷入危機的美國波音公司，另一方面干擾中美貿易協議的執行，讓中國的C919大飛機胎死腹中。可謂是「人無害虎心虎有傷人意」。

中國C919大飛機已經完成試飛，開始商業預售。然而，發動機問題卻面臨來自美國的限制。下一步，中國是否將改變國際合作的商業化的開發模式，被迫啟動自主研發有未可知。（VCG）

中國非挑戰者而是合作者

中國在C919大飛機立項之初，就考慮到了全球產業鏈的分工和今後的國際化市場，因此並沒有一味追求國產化。儘管中國在軍用運輸機——運20上已經使用了大函道比的中國國產航空發動機，但是在C919大飛機上，依舊選用了美國產品。這一方面是基於商業效益考慮，畢竟美國的發動機在成本、性能、穩定性上更加優秀、成熟，作為一款商業模式開發的飛機，當然越經濟越好。而另一方面，中國也是出於國際市場的考慮，只有深入參與世界產業鏈，做到我中有你、你中有我，實現利益均沾，才能讓C919大飛機得到全球市場的認可。

航空作為一種戰略性的高度壟斷產業，中國的加入不是作為一個挑戰者出現的，而是一個合作者。這是中國沒有在C919立項上追求全部獨立自主的核心原因。

儘管中國的航空發動機和生產工藝，在成本性能上還暫時落後於國際先進水平，但是並不意味着中國沒有相應的技術儲備。只不過，和華為的「極限生存計劃」一樣，中國商用航空發動機的發展缺少必要的動機和商業化機遇。將未經考驗，並不成熟的儲備技術，抑或軍品技術，冒然商業化，甚至去挑戰國際巨頭，這並不是一個明智的選擇。

然而，中國的合作意願卻被一些人當做了軟弱與無能的表現。美國一些政客希望禁售LEAP-1C型航空發動機以及相關技術，扼殺即將量產的中國C919大飛機，讓中國近十年來的努力和上千億美元的資金投入付之東流。這無疑又在重複美國在華為事件上曾經犯過的錯誤。而一些媒體，甚至是中國的一些輿論也在不知就裏的跟着唱空中國航空工業，認為中國的大飛機將從此一蹶不振，就顯得過於急切了。

此次美國希望通過對華禁售航空發動機，來遏制中國的發展，迫使中國C919大飛機計劃「胎死腹中，或將重蹈對華為禁售的覆轍。逼迫中國走上獨立自主的發展之路。圖為，美國航空發動機製造商通用電器公司攜其產品參加2019年中國第二屆進博會。（Reuters）

近十幾年，尤其是近幾年來，中國在航空發動機整體設計、耐高温材料、關鍵零配件上都取得了長足進展和關鍵突破。無論是從科研經費的急速增長、國家可以重大專項的成果，還是實際的軍用航空發動機產品的批量化生產上來看，沒有專業人士懷疑，只要迫不得已，中國人可以不計成本的在5年內，突破商用大函道比航空發動機的瓶頸，並再用5年進行商業飛行的優化。並且，美國目前也已經向中國出口了多台LEAP-1C型航空發動機，技術封鎖已經無從談起。

然而，這次就連美國通用電器公司（GE），LEAP-1C型航空發動機的製造商，自己都看不下去了，開始遊說美國政府，不要對中國進行高科技產品的禁售。因為，航空工業作為國家戰略性行業，他們自己清楚，徹底對中國斷供發動機，意味著什麼。中國人並非沒有這個能力，只是中國自己生產商用化的大飛機，這樣做並不划算。美國一些政客的極端行為無疑是在將中國從一名和善的合作者逼成一名可怕的對手。

一旦美國對中國禁售，進行貿易封鎖，那麼也意味着中國將退無可退。就像華為突然宣布一個已經秘密運營了多年的「極限生存計劃」一樣，誰知道中國又有怎樣的技術儲備？尤其對航空工業這種關係到國家安全和產業戰略的領域，其隱藏的技術能力將遠遠超出華為，一家中國民營企業的水平。屆時，不僅特朗普政府將再次被「打臉」，而且美國講給自己培育出更強勁的敵人。為此，特朗普不得不在2月18日緊急叫停了部分政客的「聒噪」，發表了反對禁止向中國出售航空發動機的立場，並表示「國家安全不應成為限制外國公司購買美國產品的藉口。」

因為，通過於中國的多次交手，尤其是通過對中國企業華為的制裁，特朗普總算明白了一個道理——不要逼迫中國，更不要和中國「割斷」。