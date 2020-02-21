人民幣中間價下調184個基點　短期續受壓

人民幣兑美元中間價下調184個基點，報7.0210，上一交易日中間價7.0026。同時，中國央行未開展逆回購操作，因無逆回購到期，當日實現零投放零回籠。

招商證券表示，對於人民幣匯率的短期波動投資者還是應理性看待。新冠肺炎疫情的發生和發展，已反映在人民幣匯率當前的走勢當中；中國央行對於人民幣匯率的態度始終是希望發揮市場在人民幣匯率形成中的決定性作用；影響人民幣匯率的因素非常多，疫情很可能只是短期衝擊，無需基於此短期因素恐慌操作。

更多的觀點認為，人民幣匯率沒有長期貶值的基礎。（Getty）

此外，有分析指出，總體來說盡管新冠肺炎確診數量穩步下降，但是疫情持續期間內，短期經濟衝擊令人民幣匯率面臨一定貶值壓力。不過，由於中國匯率市場化機制持續完善，人民幣匯率雙向波動的彈性將不斷增強；同時，政府逆周期調節經驗不斷積累，也有望控制新冠疫情對2020年中國宏觀經濟的衝擊程度，從而為外匯市場更趨理性運行提供基本面支撐。綜合各類影響因素，預計短期內人民幣將出現一定幅度貶值，長期來看，不必對此過度擔心。

另一方面，美元強勢也讓人民幣匯率承壓。最新數據顯示，美國通脹數據穩步回升並高於預期，申請失業救濟人數繼續低於預期，表明美國勞動力市場持續強勁，市場對美國經濟保持擴張態勢的信心增強，並進一步降低了對美聯儲（Fed）寬鬆的預期。對比歐元區經濟及貨幣政策的兩難境地，本週美元指數上行依據較為充足，美指得以強勢回升。