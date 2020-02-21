中國疫情或已影響到「一帶一路」

中國武漢肺炎疫情近期有了較好程度的控制。但中國經濟和外交仍面臨巨大挑戰。消息稱，中國倡導的一帶一路也面臨挑戰。

中國是東盟最大的貿易伙伴，雙方每年旅遊流量超過6,500萬人次，很多東盟國家經濟依賴來自中國的旅遊收入。東盟是中國第二大貿易伙伴。不過為了防止疫情擴散而實施的旅遊限制，已令中國經濟停滯，一帶一路的關鍵元素鐵路、港口與高速公路被掐住了咽喉。

路透中文網報道，中國一帶一路獨立研究專家Tom Baxter表示，「各國對疫情的回應，或多或少成為檢驗友誼的試金石，」「東盟各國的回應似乎相當分歧。柬埔寨與老撾(寮國)看起來是展現友好程度最為明顯的兩個國家，」他表示，並指出這兩國對中國採取敞開門戶的做法。

武漢肺炎疫情對中國經濟已經造成了一定程度影響。圖為北京時間2020年1月10日，中國湖北省武漢市金銀灘醫院，醫務人員抬着一個箱子行走。金銀灘醫院是新型冠狀病毒肺炎患者治療的地方。（Reuters）

相形之下，新加坡直接實施禁令；菲律賓不準所有來自中國、香港與澳門的外籍人士入境。馬來西亞則是實施暫時性的旅遊禁令，禁止中國封城的各個省份旅客入境。

泰國發布一項旅行建議，敦促本國公民避免不必要的中國之旅，並建議已在中國的泰國公民離開，暗示飛往中國的航班可能進一步受限。

分析認為，這也說明新冠肺炎疫情考驗中國外交軟實力。