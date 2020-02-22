【武漢肺炎】中信證券：中國今年經濟增長有望能保持6%

中信證券發佈研究報告。報告認為儘管新型冠狀病毒疫情將使中國一季度GDP增速大幅回落，但在二、三、四季度，部分行業的補償性增長疊加逆周期政策調節，中國經濟增速依然有可能反彈至6.0%左右。

這似乎與之前2月9日來自國際貨幣基金組織（IMF）的判斷不謀而合。IMF認為今年全球經濟會增速至3.3%。當前新冠疫情有可能會為中國第一季度GDP帶來較為明顯的影響，但對中國2020全年的經濟發展不會造成太明顯的衝擊。對其他經濟體的相關溢出效應也是短期的。

隨着疫情的好轉，中國企業正在加速復工，經濟逆周期調節也開始發力。圖為2月12日，北京北汽延峰工廠內，工作人員在生產線旁噴灑消毒液準備復工。（新華社）

按照中信證券預計，從全年來看，由於通常中國一季度GDP只佔全年的比重為20%左右，因此後面三個季度可以部分彌補一季度的損失。在商品銷售方面，隨着疫情影響的逐步消退會，二季度的中國零售業情況將有一定的改善，三、四季度的反彈性增長將最為明顯。預計一季度主要衝擊餐飲收入，全年對汽車消費的影響相對有限。

而在進出口方面，在疫情和國際形勢的演變下，2020年的中國出口可能呈現前低後高的形勢。而在進口方面，最大的有利因素是中美貿易階段協議的達成，如果能夠順利執行，2020年中國對美進口增速將由2019年的-21.3%上升到64%。

在投資方面，預計中國投資的增長將呈現更多逆周期特徵，地產投資維持穩定，基建投資料在二季度起將明顯發力，整體投資增速將保持在6.1%左右。

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在工業生產方面，則隨着2月末復工狀況的逐步恢復，3月後半月將出現一定的趕工，全年來看工業增加值仍能保持6%左右的增速水平。

因此，樂觀估計，隨着疫情的緩解，中國經濟在二、三、四季度將出現補償性增長，再加之政府逆周期政策調節的發力，中國經濟增速依然有可能反彈至6.0%左右。