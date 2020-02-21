中共重申「房住不炒」　 抗擊疫情還需保持戰略定力

自2月中下旬以來，隨着中國政府工作重點從抗擊疫情逐步轉向加速復工，保持經濟增長，放鬆樓市調控、取消限購的聲音再次響起。儘管，放鬆樓市調控，可以在短期內迅速拉昇投資和刺激中國經濟增長，但是，其長期對中國經濟的扭曲和嚴重副作用依然不可放鬆。

在2月3日和2月12日的中共中央政治局常委會先後重申「將力爭實現全年經濟社會發展目標」並將「繼續深化改革」之後，中國央行和各部委也開始紛紛表態。

2月16日，中國財政部部長劉昆在《求是》雜誌撰文表示，2020年要進一步保障和改善民生。堅持「房住不炒」的定位，落實房地產長效管理機制，深入開展中央財政支持住房租賃市場發展試點、城鎮老舊小區改造等工作，推動完善基本住房保障體系。

2月17日，中國國家統計局發佈1月房價數據時表示，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，不將房地產作為短期刺激經濟的手段，全面落實城市主體責任，房地產市場保持總體平穩態勢。

同日，中國央行發文強調，央行將繼續按照黨中央、國務院的要求，堅持「房住不炒」的定位，按照因城施策的基本原則，落實房地產長效管理調控機制，統籌做好房地產金融調控，促進房地產市場平穩健康發展。

從2月3日和2月12日，中共中央政治局常委多次召開會議，商討疫情情況和對中國經濟形勢進行研判，認為中國經濟整體形勢沒有改變，依然將繼續改革。圖為2017年10月31日，中共中央總書記習近平（中），以及中共中央政治局其他六位常委瞻仰上海中共一大會址。（新華社）

2月19日，中國央行再次在最新發布的貨幣政策執行報告表示，在發揮貨幣信貸政策進行逆周期調節的過程中，堅決不搞「大水漫灌」，要更好地服務實體經濟。同時，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，按照「因城施策」的基本原則，加快建立房地產金融長效管理機制，不將房地產作為短期刺激經濟的手段。

按照中共的判斷，儘管此次新型冠狀病毒疫情將給中國經濟帶來短期衝擊，但是還不足以影響長期整體的經濟發展。在實施抗擊疫情、加速復工、恢復經濟的過程中，不能自亂陣腳。對於受疫情影響的房地產企業和城市財政問題和困難，要因城施策，給與具體幫助和救助，但是不能動搖「住房不炒」的原則，重新回到土地財政、樓市刺激的老路上來，以致整體經濟結構調整和改革功歸於虧。

目前，面對疫情的影響，中國已有近20個省市地方政府已經開始出台穩地產政策。這些政策主要侷限於，延期或分期繳納土地出讓金、降低土地拍賣保證金比例、調整預售監管條件、延期還款、延期繳納税款、減免房產税和城鎮土地使用税等一系列政策措施，以幫助受疫情影響的困難房企緩解資金壓力，穩定土地市場。但是，距離「放開樓市調空」的「期望」還想去甚遠。尤其在中國中央政府各位部委重申「房主不炒」之後，再次掐斷了中國地方政府和投機資金的妄念。在重大疫情和經濟衝擊面前，中共依舊保持了足夠的戰略定力。