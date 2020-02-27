【武漢肺炎】疫情擴散　產業鏈共振將世界經濟拖入泥潭

日本累計確診武漢肺炎病例增至861人，截至2月26日，韓國累計確診病例達到1,261人，意大利衛生部門稱，累計確診病例323人。

統計顯示，全球已有近40個國家和地區報告確診病例，此次疫情正在呈現全球蔓延趨勢。由此導致的衝擊將隨着產業鏈傳導至世界各國，給全球經濟發展蒙上一層陰影。

兩週隔離期間採取的草率和無效的遏制措施，使得「鑽石公主號」變成了漂浮的流行病災難（AP）

疫情在郵輪上擴散

鑽石公主號（Diamond Princess）郵輪在日本停靠時爆發肺炎疫情，導致多國乘員被感染，被認為給此次疫情向全球擴散埋下隱患。由於檢疫程序的問題，日本已經發現先前核酸檢測呈陰性的遊客下船後被確診。這不僅讓日本國內陷入恐慌，也加劇了病毒向其他國家蔓延的風險。

一項針對12,348家日本企業的調查顯示，已經有23%的企業活動受到新冠肺炎疫情擴大的影響。按行業來看，製造業最多，零售業和服務業也受到影響。尤其是電子行業最先感受到寒意。日本是氟化氫、光致抗蝕劑和氟聚酰亞胺的最大的生產國，產量在全球佔支配地位。這三種材料對芯片與顯示屏生產至關重要，而這也是韓國的重要產業。

產業鏈下游的韓國，目前已經成為除中國外確診病例數最多的國家，而且疫情還處在爆發期，確診人數還將大幅增長。韓國總統文在寅此前將疫情預警級別上調至嚴重。因為三星電子（Samsung Electronics）一名員工確診，導致其在大邱附近的工廠關閉。這意味着如果韓國疫情進一步蔓延，更多的工廠可能陷入停產。韓國政府將有可能採取與中國相同的措施關閉工廠、封鎖交通控制疫情傳播。

儘管韓國國土面積不大，人口也只有5,100萬，但因為其在全球供應鏈中地位十分重要，韓國出口貿易佔到國內生產總值的比重達到44%，韓國經濟往往是預測世界經濟走向的先導參照指標，所以韓國有世界經濟「金絲雀」之稱。

汽車業亦受打擊

就韓國本身貿易結構而言，出口貨物約90%是工業半成本，尤其在半導體、存儲材料、顯示器元件等領域，韓國從日本進口原材料，加工成中間產品，出口至中國，再由中國完成組裝，出口到世界各地。值得欣慰的是，疫情在中國已經得到初步控制，復工也在謹慎地推進，但如果疫情在日韓擴散，中國企業也面臨「無米下炊」的狀況，電子行業面臨的窘境可能從原材料、中間產品到產成品的全面打擊。

受到重創的不僅是電子行業，疫情的重災區湖北武漢市中國汽車產業的中心之一。法國、德國、英國、日本的汽車巨頭在武漢均設有工廠。中國不僅是全球最大的汽車生產國和消費國，也是最重要的零部件供應國，這就意味着肺炎疫情導致的衝擊擴散到全球僅僅是時間先後問題。

僅湖北省，2019年汽車產量就達到224萬輛，佔中國總產能的8.8%。以本田（Honda）為例，在中國的合資公司3座工廠全部在武漢，總產量達到125萬輛，目前，復工時間遙遙無期。

世銀料疫情衝擊上半年經濟

而整車廠的損失可能還比較好估算，第三方研究機構數據顯示，中國共有10萬家汽車零部件及相關產業鏈企業，銷售收入在2,000萬元人民幣以上的就有1.3萬家。

因為受到日本公司的管理經驗影響，全球整車廠普遍採用精益管理，這意味着零部件庫存量極低，比如北京奔馳（Mercedes-Benz）只保留一天的安全庫存。此前，北京奔馳向天津武清區發函，懇求政府同意其轄區內的19家汽車零部件企業在2月10日復工。否則，「北京奔馳每天損失將達到4億元人民幣，為京津冀經濟發展帶來巨大損失」。

從電子產品到汽車產業，全球化分工已經深入各個行業，疫情的衝擊也將隨着產業鏈延伸到各國。勞埃德船舶日報（Lloyd's List）報道，即使多數海運公司已經減少船運次數，全球海洋貨運空船率在2020年1月初按年上升3.2%的基礎上於月底再度上升3.4%，亞洲和歐洲之間的平均運費下調約12%。船運行業的不景氣突顯疫情之下，世界經濟開始放緩。

世界銀行行長馬爾帕斯（David Malpass）稱，預計新冠肺炎疫情將對2020年上半年全球經濟增速造成影響。