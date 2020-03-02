【財經評論】新冠肺炎疫情趨勢逆轉　市場轉而看好中國股市

中國股市是最先受到新型冠狀病毒疫情憂慮打擊的市場之一。現在一些投資者押注其或許也是最先從打擊中恢復的市場之一。

據《路透》報道，中國股市兩大股指2020年以來跌幅不到1.9%，而同期歐美股市的股指跌幅至少為7%。

基金經理和分析師認為，股市如此不同的表現反映出，市場預期病毒疫情的影響在中國正得到控制，而在美國和歐洲等發達市場會發展到什麼程度則還是未知數。由於美股指標股指在過去兩週已經處於紀錄高點附近，這樣的擔憂十分嚴重，刺激標普500指數自2月19日以來跌逾12%。

相比之下，中國股市有幾個月一直受到美中貿易戰影響憂慮的困擾。滬深300指數仍比2019年同期低0.3%，而美國標準普爾500指數同期上漲了6.7%。

美國股市上週遭遇大幅下跌。（新華社）

中國暫停開學控制疫情

資產規模19億美元的Ivy Emerging Markets Fund的投資組合經理Aditya Kapoor表示，（美國）市場在尋找賣出的理由，而新冠病毒是一個相當重要的理由，因為它有可能擾亂消費者支出和全球供應鏈。

中國已經在主要城市採取了隔離措施，並暫停學校開學，希望能控制住疫情。中國近日公布的新增死亡病例正持續呈現下降態勢。

「我們預計，大多數公司在第一和第二季度的業績會非常糟糕，但我們的假設是，中國已經控制住了疫情，」Kapoor稱。

他看漲的股票包括可能因隔離受益的基於雲的公司及課外教育公司等。

「全國學校都停課，能學習的唯一選擇就是網上，所以這些公司受到較大提振，都不用花營銷的錢，因為大家都會試用它們的產品，」他表示。

銘基亞洲基金中國小型企業基金(Matthews China Small Companies Fund)基金經理Tiffany Hsiao則看好生物技術以及醫療廢物處理等醫療保健領域。同時，她也看好聚焦千禧一代的消費品企業，特別是那些出售食品半成品和調味料的企業。

「關於中國千禧一代的一個有趣現象是，他們中好多人都不會做飯，」她說。「迫於新冠病毒疫情，許多人居家隔離，需要自己做飯吃。」