【新冠肺炎】華爾街經濟學家警告美國陷入「病毒式衰退」

隨着新冠病毒肺炎疫情在全球不斷蔓延，華爾街開始重新評估其對美國經濟的影響，甚至有經濟學家預測美國經濟將因此陷入衰退。

據中國界面新聞報道，華爾街著名投資銀行高盛近日將美國2020年一季度GDP增速從此前的1.4%下調至1.2%。廣受華爾街關注的經濟學家、美國資產管理公司Evercore ISI主席埃德‧海曼（Ed Hyman）在近期一份題為《美國的病毒式衰退》（U.S. Virus' Recession）的報告中，將美國2020年二、三季度經濟增速下調為零。

高盛預計，假如疫情從現在開始得到控制，美國二季度GDP增速將反彈至2.7%。海曼則認為，美國GDP最快也要到2020年四季度才能重回2%，2021年增速將達到3%。

在經濟學界，如果國內生產總值（GDP）連續兩個季度下降，將被稱為「技術性衰退」。2019年第四季度，美國實際GDP按月折年率增長2.1%，和第三季度持平。2019年全年美國實際GDP增長2.3%，較2018年下跌了0.6個百分點。

因擔憂新冠肺炎疫情擴散，美國夏威夷州檀香山市市民在超市搶購食物和日用品。（Reuters）

道指上周跌逾12%

「美國正在出現越來越多的病例，這看上去可能只是開始……範圍、嚴重程度、持續時間這些都不確定，它會從多大程度上改變美國的行為也是未知的。」海曼說。

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，截至當地時間3月1日18時，美國累計新冠肺炎確診病例74例，較24小時前增長5例。其中，美國本土確診病例27例，從日本「鑽石公主」號和中國武漢的撤僑人員中分別確診44例和3例。

受恐慌情緒拖累，美股上週出現大幅回調。道瓊斯工業指數上周累計跌逾12%，標普500指數上週累計下跌11.5%，雙雙創下2008年金融危機以來最大周跌幅。

在美國股市連續數日暴跌後，美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾（Jerome Powell）上週五（2月28日）表示，已經準備好在需要之時降息。

「美國經濟的基本面依然強勁，但是新冠肺炎疫情給經濟活動帶來的風險也在不斷變化，」鮑威爾在一份聲明中稱，「聯儲正在密切監測疫情發展及其對經濟前景造成的影響。我們將動用我們的工具，採取合適的行動來支持經濟。」

3月減息50基點機會逾8成

鮑威爾講話後，芝加哥商品交易所（CME）美聯儲觀察數據顯示，交易員認為美聯儲3月降息50個基點的概率為82.7%，降息25個基點的概率為17.3%。而一周前，有88.9%的交易員認為聯儲3月將維持現有利率不變，僅有11.1%的交易員預計降息25個基點。

與此同時，美國總統唐納德·特朗普（Donald Trump）再次批評美聯儲不作為，施壓聯儲降息。據《華爾街日報》報道，特朗普當地時間周六在白宮的新聞發佈會上稱：「我們的聯儲應該開始像個領袖……我們應該擁有最低的利率。但我們的利率並不是最低的……你們看看德國，你們看看日本，你們再看看其他國家：他們中許多是負利率，而因為美聯儲的關係我們卻沒有出現這種情況。」