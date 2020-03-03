【新冠肺炎】中國經濟逆境求生　效仿港府全民派錢可行嗎？

新型冠狀病毒肺炎無疑是2020年中國經濟面臨的最大變數，這場公共衛生危機產生的衝擊正逐漸體現在經濟數據中。此前，中國官方公布的2月製造業和非製造業採購經理指數（PMI）大幅下降至有統計以來最低水平。其中製造業PMI僅為35.7，遠低於50榮枯線，這說明製造業活動嚴重萎縮。而代表零售、房地產等行業的非製造業PMI也大幅下挫至29.6。

武漢封城後，主幹道上幾乎空無一人，整個湖北工業生產幾乎停滯。（Reuters）

歷年春節雖然是製造業淡季，但往往是服務業和居民消費的旺季，而洶洶疫情之下民眾閉門不出導致消費疲軟，考慮到第三產業對於中國經濟的拉動已經超過了第二產業，有分析認為，可以通過向民眾派發現金的方式刺激消費降低疫情對於經濟的衝擊。

派錢的「靈感來源」自然來源於香港和澳門，北京時間2月26日，香港財政司司長陳茂波在立法會提交2020年至2021年《政府財政預算案》，陳茂波表示，當前香港經濟充滿不確定性，防疫抗疫成為政府當前首要任務，在準備財政預算案的時候，將重點放在「撐企業、保就業、振經濟、紓民困」以應對目前挑戰，因此港府決定推出超過1,200億元的大規模逆周期措施。其中包括向18歲及以上的香港永久性居民發放1萬元港幣，以緩解市民壓力，帶動本地消費。

香港政府公布預算案顯示，僅此一項措施可以惠及700萬人，共計支出約710億元，這也是香港政府時隔九年之後，再次向全民派錢。與香港一海之隔的澳門則幾乎每年都向居民發放「現金紅利」，今年更是因為疫情衝擊提前派現。

向居民發放現金，似乎是最直接刺激消費的手段，但這樣的方式內地政府可以「照搬」嗎？

中港兩地政府財政大不同

從最基本的政府財政角度出發，儘管2019年香港政府15年來首次出現財政赤字，但港府的「家底」相當殷實。此前幾乎年年都有財政盈餘，以2018至2019年度為例，綜合盈餘680億元。也就是說，港府前一年的財政盈餘幾乎可以將此次派錢的支出全部覆蓋。相比之下，內地財政相當「拮据」。不僅沒有盈餘，還要死守3%的財政赤字紅線。

中國財政部數據顯示，2019年1至11月，中國一般公共預算收入178,967億元（人民幣‧下同）。而中國18歲以上人口數約佔總人口80%，以每人派發1,000元計算，僅此一項支出就將佔到中國2019年前11個月財政收入的6%，這無疑是一筆巨大的開銷。

眾所周知，相比歐美，中國人的消費觀念更加偏向儲蓄，如果發放現金，很多人可能會直接把錢存進銀行，反而不能達到刺激短期經濟復甦的目的。

中泰證券研究室高級經濟學家楊暢認為，如果說發放現金不合適，那麼向特定人群發放「消費券」可能是非常時期可行的非常手段。事實上，中國部分省市之前也有發放消費券的案例。2008年金融危機背景下，中國社會消費品零售總額宂筆增速腰斬，為了拉動消費，四川成都政府宣布對城市和農村低收入人群等幾類優撫對象約38萬人，每人發放等值100元消費券。

浙江杭州市政府也在2009年1月出資5,000萬元建立消費券專項基金，對困難家庭、企業退休職工和學生等低收入人群發放消費券。根據後期杭州市官方跟蹤統計，2,041萬元消費券帶動消費金額4,207萬元，而平均每張10元的旅遊消費券拉動289.45預案旅遊消費，乘數效應明顯。

需避免大水漫灌方式救市

當然，消費券本身也存在爭議。消費券可能造成短期透支消費，而且消費券本身只偏重於零售行業，對於春節期間受損嚴重的餐飲、住宿、服裝、文化娛樂尤其是電影院線，難以起到短期刺激的作用。特別是問卷調查結果顯示，只有10%的上述行業參與者認為能在3月末之前恢復正常運營。

根據疫情持續時間和對經濟的破壞程度，政府可以合力推出一定規模的貨幣寬鬆和刺激政策來穩定總需求，提升信心。但如果跳出刺激消費範疇，更應該清醒的認識到疫情對於中國經濟的衝擊主要在供給方面，當下中國面臨的最主要矛盾是復工復產進展緩慢，而不是需求不足。

截至2月27 日，中國工業和信息化部副部長張克儉在新聞發佈會上表示，中國中小企業復功率依然不高，復功率僅為32.8%。各省市每日復工率提升1個百分點左右，只有7個省份中小企業復功率超過40%。

野村證券中國首席經濟學家陸挺認為，應該警惕借疫情呼喚新一輪大規模刺激基建、房地產和汽車消費的計劃，刺激需求不能解決復工復產問題，反而會導致通脹高企、槓桿率上升等種種問題。考慮到疫情對於經濟影響的不確定性，應當制定一個較大區間的經濟增長年度目標，給政策制定留下較大回旋餘地，避免通過大水漫灌的方式拉高經濟增速，留下更多隱患。