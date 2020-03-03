【新冠肺炎】中國復工不及預期　野村稱一因素決定實際進度

投行野村發表報告稱，按該行編制的中國內地復工比率數據推測，截至3月1日涵蓋受新型冠狀病毒疫情廣泛影響的行業（佔GDP的65%比例）的狹義商業復工比率只有44%，以此推算至3月中復工比率可進一步回升至72%。然而，報告指隨着湖北省以外地區的工人開始復工，內地仍有可能出現第二波的疫情爆發，令該預測有下調的風險。

至於涵蓋所有經濟組成部分，包括政府、教育和醫療保健等的廣義復工比率於3月1日為62.1%，按周上升4.8個百分點，推算至3月中將升至81.3%。

野村的報告稱，截至3月1日狹義復工比率按周上升6.3個百分點，雖然該比例每周持續上升，但速度則頗令人失望，過去一週平均每日增速只由前一週的0.6個百分點提高至0.9個百分點。

該行以過去兩週復工率的平均每日上升速度推算，認為未來兩週的升速將會加快，本週及下週分別達1.5及2.5個百分點，估計至3月中狹義及廣義復工比率將分別達72%和81.3%。

受疫情影響，中國中小企業復工進度緩慢。（新華社）

料今年首季增長為2%

野村表示，2月中該行下調了根據不同情景對內地的GDP增長預測。在假設所有封城措施於2月底結束的基本預期下，該行預測2020年首季內地GDP按年增長將降至3%。由於湖北的封城料將延長至3月中，且自春節假期後的復工情況令人失望地慢，故原來「欠佳」的情景，取代成為基本預測，即預期首季度內地GDP按年增長只有2%。

野村表示，該行的中國活動指數（NCAI）是基於鋼鐵產量、水泥產量、電力生產、汽車生產、貨運量和實際出口的按年增長加權平均值編制。在該行對中國經濟的新基本預測中，若實際GDP增長率從2019年第四季的6%放緩至2020年首季的2%，同期NCAI可能從4.8%降至-4.9%，這將較2008年11月全球金融危機期間最低月均讀數-4.5%更低。

在壓抑產能釋放下，第二季NCAI可能急劇反彈至4.2%；而在比較基數較低下，2021年首季該指數更可能大漲至8.6%的水平。以年度基準計算，2020年NCAI預期將由2019年4.4%回落至1.1%，而2021年將回升至1.8%。