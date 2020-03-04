美聯儲局突然減息　多國央行或加快跟隨其後

美國聯儲局3月3日晚上突然宣布減息半厘，超出市場預期。外界本預期其將在3月19日的議息會議上宣布減息。

由於新冠肺炎疫情在全球的加速擴散，各國央行正在發出訊號，將積極緩和疫情帶來的影響，盡力遏制通縮預期，有些甚至將搶先於市場採取行動。3月3日晚，美國財政部網站發布七國集團（G7）財長及央行行長聲明，G7集團已經準備在必要的時刻採取行動，其中包括財政工具。

新冠疫情擴散迅速，一度傳出日本會取消2020年奧運會。（AP）

非常時刻美聯儲非常之舉

據中國第一財經報道，經濟合作與發展組織（OECD）在2日發布的最新《全球經濟展望》報告中警告稱，由於疫情的影響，全球經濟增長將遭遇金融危機以來的最低水平。在最好的情況下，該機構預計2020年全球經濟將僅增長2.4%，相比2019年11月時的預測下調0.5個百分點，這也是2010年以來的最低水平。但如果病毒擴散至整個亞洲、歐洲和北美洲，那麼2020年全球經濟增速將跌至1.5%。

回想2008年時，眾多交易員仍會感歎，當時美聯儲刻意表現出對股市的暴跌毫不在意，更是在最初拒絕拯救雷曼，而此後發生的一切眾人皆知。自此之後，美聯儲及全球央行普遍的預期管理能力和意識節節攀升。此次，美聯儲提前降息的非常手段令市場始料未及。

美聯儲主席鮑威爾一直對減息持謹慎態度。（新華社）

第一財經的報道稱，其實早在2月28日，某美股期權交易員就表示：「面對上周歷史性的美股暴跌，美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）看似並不在意，只在上周五開市之前講了兩句不痛不癢的話，但預計美聯儲很難會按兵不動。」當日，美國恐慌指數幾乎飆到50，比起前兩個月15的平均值飆升超200%，交易員逼近瘋狂的狀態。

就在美聯儲宣布減息的前夕，美國貨幣市場光是對3月減息的機率預期就已飆至100%，市場100%押注降息半厘，而非慣例的1/4厘。此前渣打全球宏觀策略主管羅伯遜表示，「標普500超過10%的修正、VIX飆升和VIX曲線的倒掛，將不會被美聯儲忽視。

各國央行不會靜觀

第一財經引述德國商業銀行經濟分析師高斯（Tatha Ghose）的觀點稱，多家央行都會追隨美聯儲的寬鬆表態，為應對疫情帶來的潛在經濟衝擊做好準備。除了貨幣政策，財政政策也必須跟上。

截至目前，澳洲央行3日率先宣布減息1/4厘，隨後馬來西亞央行也減息1/4厘。各界對於中國進一步定向降準、減息的預期也在攀升。

韓國央行在2月27日儘管降低經濟增長預期，但意外宣布維持基準利率在1.25厘不變，與市場預期減息1/4厘不符。當時韓國央行行長李柱烈說，「新冠肺炎疫情的暴發影響消費和出口，負面影響可能集中在第一季度。疫情的暴發似乎還沒有影響晶片的產量，對晶片產量恢復的預測沒有改變。在提高韓國央行的特別貸款上限後，目前還未表示考慮量化寬鬆。」不過，目前來看這種預期已經惡化。

日本央行行長黑田東彥2日則表示，看到金融市場動盪不安，日本央行將努力通過市場操作、資產購買來提供穩定性。當日，日本央行提出購買5,000億日圓的日本國債回購期貨，還同時購買了創紀錄的1,014億日圓ETF。

「日本央行和歐洲央行政策空間有限，除了再小幅減息1/4厘、維持量化寬鬆，其他空間很小。」德國商業銀行新興市場高級分析師周浩表示。當前，意大利則是歐洲疫情的「震中心」，且逐步向周邊地區擴散，瑞銀證券近期也表示，歐元區經濟增長疲弱，加上疫情的影響，對歐元區市場保持謹慎。