【新冠肺炎】短期內疫情重擊新興市場貨幣

《路透》調查顯示，隨着武漢肺炎疫情在中國以外更為迅速地蔓延，圍繞疫情可能引發全球放緩的擔憂，在短期內給新興貨幣造成的打擊將大於發達市場貨幣。

是次調查是在聯儲局緊急減息之前進行的，當局在周二（3日）減息0.5厘，當日稍早七國集團(G7)財政官員亦表示將使用一切適當的政策工具防止病毒疫情破壞經濟增長。

很多分析師此前的預期是聯儲局會在3月中議息會議上減息，而且這種預期幫助多數新興市場貨幣從2月份的深跌中略微回升。

人民幣貶值為新興市場貨幣帶來更大的不確定性。（新華社）

在這次於2月28日至3月3日進行的調查中，多數受訪外匯市場策略師表達了謹慎觀點，預期在疫情導致全球衰退擔憂加劇背景下，這一回升趨勢難以維繫。

「我們似乎即將步入全球同步衰退，這種情況對於新興市場來說總是比較可怕，人們會青睞更安全的貨幣，」荷蘭合作銀行駐香港的亞太金融市場研究主管Michael Every說。

根據最新預測，預計三個月後人民幣在岸價將貶值約1%至7.01元，到12個月時仍在該水準附近。

「人民幣貶值是新興市場另一個風險來源。美元兑人民幣升值的風險似乎在上升.....而且近期的敏感性指標暗示，人民幣貶值可能對新興市場資產造成重大影響，」高盛駐倫敦首席新興市場宏觀策略師Kamakshya Trivedi指出。