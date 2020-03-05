【新冠肺炎】為何人行不跟隨美聯儲減息？

美聯儲3月3日突然宣布下調聯邦基金利率目標區間0.5厘，最新利率為1.00%至1.25%，同時將超額準備金率下調0.5厘至1.1%，減息幅度和時點超出預期。在美聯儲減息後，沙特阿拉伯、阿聯酋、加拿大、中國香港等國家及地區隨即跟隨減息，市場則高度關注中國人行的操作。

據《21世紀經濟報道》，3月4日上午，中國人行公告稱，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，2020年3月4日不開展逆回購操作。這意味着中國人行並未跟進降息，逆回購、MLF（中期借貸便利）等政策利率仍保持不變，顯示出一定的定力。

中國人行未跟隨美聯儲降息顯示貨幣政策獨立性進一步增強。（Getty）

料3月減息機會微

「因為前期人行鍼對疫情影響，在流動性供給和利率水平降低等方面出台了不少政策措施，當前要做的是讓政策落實到位，並觀察政策效果如何。」財富證券首席經濟學家伍超明表示，「待3月份數據出來後再評估能否完成年內的統籌目標，再決定是否減息，所以3月份減息可能性較低，除非有特殊情況。」

回溯來看，美聯儲緊急減息0.5厘並非歷史首次，一般危機時期才用。比如1998年10月應對亞洲金融危機，2001年1月、9月分別應對互聯網泡沫、「9·11」事件，2007年8月應對次貸危機。這次為應對新冠肺炎疫情全球蔓延的衝擊，美聯儲再次「緊急減息」。

「當前美國基本面數據不支持如此大幅度的減息。美聯儲本次緊急降息更多是預防性的措施，美國政策對中國政策的影響並不是理所應當的。」中銀國際證券固定收益首席分析師楊為斆表示，「因此，當前中國貨幣政策收緊或寬鬆的理由都不充足，政策也會處於一小段觀望期。」

申萬宏源策略團隊稱，這一次中國人行走在前面，早已進行了短端流動性的投放，資產價格也早已隱含了寬鬆的預期。央行數據顯示，2月央行已進行了降息操作：在此之前的2月17日，一年期MLF利率下調10BP至3.15%；2月3日，7天逆回購利率下調10BP至2.4%。

雖然中國人行未進行降息操作，但市場利率仍走低。中國貨幣網數據顯示，SHIBOR（上海銀行間同業拆放利率）隔夜下降16BP至1.46%，7天隔夜則下降4.2BP至2.05%。長端利率方面，10年期國債收益率已跌破2.7%。這顯示，市場預期未來將進行減息操作。

實際上中國人行在過去幾年均有跟隨美聯儲加息的舉措，但獨立性逐漸增強。2015年12月至2018年12月，美聯儲連續加息九次至2.25%-2.50%，中國人行四次跟隨加息，7天逆回購利率由2.25%升至2.55%。2019年美聯儲連續減息至1.75%-2%，但中國並未跟隨。

「中美經濟基本面不一，貨幣政策出現分化也很正常。」民生銀行首席研究員温彬表示，「中國人行的貨幣政策應該保持獨立性，要以本國的經濟基本面作為貨幣政策的決策依據。雖然也要考慮外部因素，但以我為主。」

華泰分析師﹕人行月內或降準

不過，隨着海外主要經濟體寬鬆力度空前加大，中國貨幣政策寬鬆空間也進一步打開，後續降準降息仍有可能。關於降息，大概率是通過降政策利率（MLF、逆回購）的方式進行，此外，存款基準利率亦可能下調。

2019年8月LPR改革以後，人行一般都在每月中旬新作MLF，為每月20日的LPR（貸款市場報價利率）報價提供基準。2020年2月17日MLF調降後，2月LPR雙雙下降：1年期品種報4.05%，較上次報價下行10BP；5年期以上品種報4.75%，較上次報價下行5BP。下一次MLF利率是否調整的窗口將在3月中旬。

華泰證券首席宏觀分析師李超認為，疫情威脅全球經濟前景，美聯儲意外減息後，人行3月會減息降準，託底前期因停工停產受損的內需，並預防疫情全球蔓延可能對外需的衝擊。

中國銀行研究院研究員王有鑫認為，從時點來看，3月可考慮先行降準，4月進一步減息。受停工停產影響，當前國內物價指數較高，貨幣政策並不具備大規模寬鬆的條件，可以全面或定向降準的方式引導LPR下行，降低融資成本，支持企業復工復產。4月隨着市場供給恢復，物價平穩，可考慮進一步採取減息手段，刺激經濟增長。