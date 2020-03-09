受新型冠狀病毒肺炎疫情全球擴散和產油國談判破裂影響，國際金融市場巨震，此前，由於石油輸出國組織（OPEC）與以俄羅斯為首的非油組產油國未能就2020年3月以後的原油產量達成一致，國際油價出現「歷史性」恐慌暴跌。截至3月9日，紐約商品期貨交易所NYMEX原油大幅跳空低開近30%，盤中最低下探至每桶27.34元（美元‧下同）；布倫特原油期貨也下跌至最低每桶31.27元。

由於OPEC與俄羅斯之間是有供應削減協議談判失敗，沙特國家石油公司沙特阿美（Saudi Arabian Oil Company）降低了其所有等級原油的官方價格（OSP）——「旗艦」原油阿拉伯輕油（Arab Light）對亞洲買家官方售價每桶降低了6元，比中東基準價格低3.1元。阿美此次降價幅度，比貿易商和煉廠的預期降低了1.9元，創20年來的最大跌幅。

研究顯示，武漢封城減少了80%的國際傳播。（AP）

新冠肺炎疫情爆發後，石油需求鋭減，原油價格已經下跌了20%以上，本輪談判破裂導致沙特原油產量再次增加，4月原油產量高於每日1,000萬桶，這將進一步導致原油價格下跌。

大宗商品市場的巨幅波動傳導至股市，3月9日，標普500指數期貨下跌5%，觸發交易限制，這意味着該合約在隔夜市場的剩餘交易時段內不能以較低的價格交易，只能達到或超過這一價格。

毫無疑問，新冠肺炎疫情的爆發與世界性擴散是本輪全球市場大幅回調的最直接原因。世界衛生組織（WHO）統計，全球累計確診病例已經超過10萬人，已有超過100個國家和地區報告出現確診病例。平安證券首席經濟學家張明認為，由於病毒最初來源、傳播機理尚未徹底明晰，目前還沒有有效的疫苗或藥物，導致全球範圍內出現較大程度恐慌情緒，投資者避險情緒上升。

此外，全球投資者對未來經濟增長的前景非常擔憂。2019年全球經濟增速僅為2.9%，顯著低於2018年的3.6%。國際經貿衝突上升、美國經濟增速高位回落、中國經濟潛在增速下降、英國脱歐拖累歐盟與英國短期經濟增長，這些因素本來就讓投資者非常憂慮，新冠肺炎疫情的爆發無疑是雪上加霜。至少在2020年上半年，全球經濟增速都將保持疲弱態勢。目前來看，2020年全球經濟增速甚至可能低於2.5%。

張明分析，目前發達國家刺激經濟的政策空間已經非常有限，經過3月初緊急降息後，美國聯邦基金利率僅為1%至1.25%，這意味着美聯儲（Fed）僅剩100個基點的常規降息空間。這也是為何美聯儲降息後美國股市不漲反跌的重要原因。特朗普（Donald Trump）政府在美國經濟增速強勁時仍在大手大腳地花錢，這使得美國政府實施逆周期財政政策的空間進一步被壓縮。發達國家紛紛出現負利率狀態，這意味着貨幣政策進一步放鬆空間有限，除非各國央行重新實施大規模量化寬鬆政策。各國國內民粹主義的抬頭，使得各國政府進行結構性改革的空間也日益狹窄。

油價或低見20元

再加上俄羅斯與OPEC在減產協議上談崩，可能會讓中東地緣政治博弈更加複雜。詭異的是，通常中東地區地緣政治衝突加劇時，全球油價飆升，但此次沙特與俄羅斯之間的博弈卻是以價格戰的方式進行。市場預計如果沒有外力干預，2020年前三個季度原油市場將保持供給過剩的狀態。高盛甚至預計，如果衝突升級，今年二、三季度的油價可能暴跌至每桶20元。

低迷的全球經濟增長前景、日益狹窄的逆周期宏觀政策空間、仍在升級的中東地緣政治博弈，如果全球疫情進一步蔓延，全球性經濟衰退恐怕已近在眼前。