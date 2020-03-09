【油價暴跌】俄羅斯拒減產　或劍指美國頁岩油產業

新冠肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續擴散，影響全球生產和商貿旅遊等，原油市場需求料會受壓，所以市場本期望於石油輸出國組織及其他產油國（OPEC+）的減產會議上，各方可持續減產，令油價企穩。

誰料上周五的會議卻出人意料地沒有達成減產協議，彭博社報道指，俄羅斯能源部長諾瓦克（Alexander Novak）於會上表示，俄羅斯不會再減產，令談判破裂，不少油組國家代表據報都表示震驚。

其後，沙特阿拉伯將煉油廠出口的原油價格大幅降低，減幅為20年來最大，又計劃下月將石油產量提高到遠超每日1,000萬桶水平，開始全面價格戰。國際油價應聲大跌逾兩成。

未能達成減產協議，加上沙特阿拉伯欲打「價格戰」，國際油價急挫逾２成。 （路透社）

俄羅斯和沙特阿拉伯都是世界主要產油國和出口國，石油收入佔國家收入很大部份，對他們來說，合作減產抬高油價，是雙贏之舉，所以俄羅斯過去數年，一直有與石油輸出國組織合作減產。

這次俄羅斯一反常態，冒油價急插的危機拒絕減產，分析指，原因之一可能是隨美俄衝突升溫，俄羅斯欲透過降低油價，阻礙美國頁岩油的開發。莫斯科世界經濟與國際關係研究所所長登金表示（Alexander Dynkin），俄羅斯政府已決定犧牲與油組合作來懲罰美國。

事實上，因為沙特阿拉伯和俄羅斯生產原油的成本低於美國頁岩油開採，普遍相信油價下跌對美國頁岩油行業的衝擊最大。自2014年油價向下，律師事務所Haynes和Boone據報至今年1月，已記錄了逾400單的油商破產案。若油價再急插，相關情況將更嚴重。

不管俄羅斯背後的盤算如何，是次拒絕減產的「震撼彈」或已引爆各產油國的價格戰。高盛報告指，價格戰將大大改變原來預計油價發展的劇本，令天然氣及石油市場前景完全改變，可能令油價下跌至每桶20美元。