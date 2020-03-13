美股再次暴跌特朗普稱沒事　摩根大通：股市見底需三個條件

對冠狀病毒爆發及美國政府應對措施的擔憂引發了美股市場又一次戲劇性的拋售，美股一開市就再次暴跌，開盤僅5分鐘，標普500指數跌幅擴大至7%，在一週內第二次觸發熔斷機制，史上第三次熔斷。截至收盤，道指跌2352.60點，報21200.62點；納指跌750.25點，報7201.80點；標普500指數跌260.74點，報2480.64點。

美國總統唐納德·特朗普（Donald Trump）表示，市場「會沒事的」。特朗普稱，如有需要，可能會動用緊急權力。市場將會有非常大的反彈。特朗普還表示，自己不支持眾議院的新冠病毒疫情紓困法案。

美國多地新冠肺炎確診病例增加，這是衝擊股市的首要因素。（Reuters）

國際投行摩根大通的策略師表示，當基本面顯示出改善迹象時市場才會企穩，目前而言這意味着冠狀病毒感染率有所下降。該策略師表示，「在當前環境下，根本原因是公共衛生危機，而不是槓桿或盈利能力危機，因此，疫情必須先達到高峰。」

該策略師確定了市場見底的三個條件：類似衰退的資產定價、投資者持倉出現投降式拋售，以及病毒得到遏制的迹象。只有這樣，投資者才能預測經濟增速和盈利預期下調何時才會終結。

值得關注的是，紐約聯儲表示，將開展回購操作及購買行動，包含各期限債券。此舉意味着，美聯儲（Fed）將購債範圍擴大至國庫券之外。這是美聯儲本週第三次宣布大幅增加回購支持，表明在市場開始顯現壓力迹象之際，美聯儲正採取激烈措施向銀行體系注入更多流動性。