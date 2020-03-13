【美股走勢】聯儲局大手筆救市　或難阻美國陷經濟蕭條

在新型冠狀病毒引發的動盪中，聯儲局大幅增加了資產購買。但是，更多的分析指向表明，美國經濟正在衰退。

3月12日，紐市盤中，聯儲局（Fed）推出重大措施，以緩解新冠肺炎疫情造成的市場流動性壓力——紐約聯儲宣布進行5,000億美元的3個月期回購，5,000億美元的1個月回購，這一操作將每週固定進行。紐約聯儲在3月12日早些時候發佈的一份聲明中表示：「這些變化是為了應對與冠狀病毒爆發相關的財政部融資市場出現的極不尋常的中斷。」在此之前，華爾街正經歷着自1987年以來最糟糕的一天。

分析稱，新冠肺炎疫情不緩解，美股還將有很大的跌幅。（新華社）

上述決定宣布後，美國國債恢復上漲，美國股市跌幅收窄，但是當日美股整體表現不佳——三大股指現已全部跌入熊市。道指收盤創史上最大下跌點數，以及1987年10月股災以來的最大單日百分比跌幅。

Cresset Capital Management的首席投資官傑克·阿布林（Jack Ablin）稱「特朗普（Donald Trump）本應該平息大家的擔憂，結果卻是火上澆油。現在，看看技術指標，你會發現我們終於陷入了我所說的恐慌之中。」

特朗普3月11日晚間關於疫情的演講缺乏關於病毒測試的詳細信息，並且30天的歐洲旅行禁令也令市場感到驚訝。

華爾街的一些投資者現在提出的問題是，「我們是否正處於下一個大蕭條的邊緣？」

冠狀病毒爆發和美國政府缺乏強有力應對措施引發的持續性危機正開始打擊美國企業。主要航空公司，如美國航空和達美航空，已經削減了運力和費用。即便如此，鑑於特朗普的歐洲旅行禁令，這還不足以抵消主要利潤損失。

運動鞋製造商阿迪達斯本週表示，由於海外商店的關閉，其2020年的銷售額將削減10億美元。NBA無限期暫停了賽季、Twitter（推特）員工在家工作、還有更多的商業活動在停止、學校系統正在關閉。這一切都在表明美國經濟處在巨大的陰影裏。

凱投宏觀（Capital Economics）美國高級經濟學家安德魯·亨特（Andrew Hunter）3月12日表示，受疫情影響，美國經濟可能在第二季度萎縮4%。亨特表示，第三季度美國經濟將停滯不前。凱投宏觀還下調了2020年全年美國GDP預期，稱經濟將萎縮0.6%，而不是此前預期的增長1.8%；另預計經濟將在2021年出現反彈，前提是新冠肺炎得到有效控制。

上一次美國經濟大幅下滑是在2008年至2009年大蕭條最嚴重的時期。美國經濟在2008年第四季度收縮了8.4%，在2009年第一季度收縮了4.4%。