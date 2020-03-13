內地本輪疫情流行高峰已過去　23部門發文促消費

中國國家衛健委新聞發言人米鋒日前表示，總體上，中國本輪新冠肺炎疫情流行高峰已經過去，新增發病數在持續下降，疫情總體保持在較低水平。

中國國家發改委網站發佈的文件顯示，中國國家發改委、中央宣傳部、中國財政 部、中國商務部、中國文化和旅遊部、中國工業和信息化部等23個部門聯合發文《關於促進消費擴容提質加快形成強大國內市場的實施意見》。

文件指出，豐富和規範居民投資理財產品，適度擴大國債、地方政府債券面向個人投資者的發行額度。穩定資本市場財產性收入預期，完善分紅激勵制度，堅決查處嚴重損害中小投資者分紅派息權益的行為。深化農村土地和集體產權制度改革，穩步推進農村集體經營性建設用地入市，探索賦予農民對集體資產股份的佔有、收益、有償退出及抵押、擔保、繼承權。

中國各大企業已有序復工，分析認為疫情對中國經濟的影響是短暫的。（新華社）

文件表示，重點推進文旅休閒消費提質升級。鼓勵有條件的城市對市內免税店的建設經營提供土地、融資等支持，在機場口岸免税店為市內免税店設立離境提貨點。擴大口岸免税業務，增設口岸免税店。根據居民收入水平提高和消費升級情況，適時研究調整免税限額和免税品種類。在免税店設立一定面積的國產商品銷售區，引導相關企業開發專供免税渠道的優質特色國產商品，將免税店打造成為扶持國貨精品、展示自主品牌、傳播民族傳統文化的重要平台。

文件內容還包括，加快新一代信息基礎設施建設。加快5G網絡等信息基礎設施建設和商用步伐。支持利用5G技術對有線電視網絡進行改造升級。

上述文件還表示，持續提升居民消費能力。促進重點群體增收激發消費潛力。穩定和增加居民財產性收入。