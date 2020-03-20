【新冠疫情】中國已度過最困難時期　全球衰退難阻中國增速

3月16日至17日，中國國家統計局、中國財政部分別公布，在經歷了1月至2月份最困難的時期後，中國經濟經受住了新冠肺炎疫情的衝擊。中國經濟已經度過最困難時期，並且隨着後續政策和資金的落實，中國全年經濟目標將沒有改變。這意味着，3月以後，尤其是下半年，中國經濟將經歷一個快速拉昇的過程。即使因疫情影響全球經濟，尤其是美國經濟陷入衰退，也難以阻止中國經濟的恢復和快速增長，反而有可能成為中國破除貿易壁壘、政治構陷、加快一帶一路建設和人民幣國際化的新契機。

隨着中國抗擊新冠肺炎疫情的臨近尾聲，中國經濟經受了巨大的損失，但是也度過了最難的時期。下半年中國經濟有望恢復增長，並快速拉昇。圖為抗擊疫情初期武漢火神山醫院的建設場景。（新華社）

3月16日，中國國家統計局公布了1月至2月份中國經濟主要數據。新冠肺炎疫情對中國經濟造成的直接衝擊和損失已經較為清晰。中國規模以上工業增加值按年下降13.5%，服務業生產指數按年下降13.0%，社會消費品零售總額按年下降20.5%。1月至2月，中國固定資產投資累計按年增長-24.5%（前值5.4%）；社會消費品零售總額累計按年增長-20.5%（前值8.0%）；城鎮調查失業率為6.2%，增長了1個百分點。國家統計局國民經濟綜合統計司司長、新聞發言人毛盛勇坦言「疫情確實對當前（中國）經濟運行造成了比較大的衝擊。」

與此同時，全球經濟也再因新冠肺炎疫情的蔓延而陷入衰退。3月9日以來的美股暴跌和三次熔斷，以及美聯儲（Fed）的「零利息+量化寬鬆」的救市無效，也使一貫強調「美國經濟復甦」的美國總統特朗普（Donald Trump）不得不表示「經濟可能陷入衰退。」至此，人們開始擔心全球經濟危機的到來，中國經濟似乎也「當然」愛莫能外。

然而，現實正在成為最好的老師。同樣據中國國家統計局最新公布數據顯示，中國經濟最困難的時候已過去。即使是在1至2月份，中國疫情衝擊比較嚴重的時期，中國規模以上工業總產值依然達到11.5萬億元（人民幣‧下同），穩居世界第一。關係國計民生的重要行業生產沒有中斷，新增口罩產量按年增長了2.9倍，口罩日均產量已經達到1.16億隻，乙烯、粗鋼等產量反而分別增長5.6%和3.1%。社會消費品零售總額超5.2萬億元，肉禽蛋類零售額增長37.8%，蔬菜類零售額增長27.1%，實物商品網上零售額按年增長3%，信息服務業生產指數增長了3.8%，智能設備、3D打印等新型電子產品銷量增長近100%。這說明中國經濟一方面在為抗擊疫情而加足馬力進行生產，另一方面也再加速進行着經濟轉型。

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內地加速復工進程

進入3月份，隨着中國疫情的緩解，中國經濟正在加速復工復產進程，截至3月13日，中國工業和信息化部公布數據顯示，除湖北省外，中國規模以上工業企業平均開工率超過95%，企業人員平均復崗率約為80%；中小企業開工率已達到60%左右。3月16日，中國部分疫情較輕地區影院也已經開始恢復放映。中國的娛樂、餐飲等服務業也開始逐步恢復。

儘管按照中國財政部3月17日的新聞發佈會表示，目前一些行業企業特別是中小微企業生產經營依然面臨很多困難，供需兩端均受到了較大沖擊。但是，隨着此前出台和之後陸續出台的萬億元減税降費政策和「促進消費提質擴容19條」，以及定向降準等措施的落實。中國經濟運行特別是中小微企業面臨的困難將進一步緩解。

中國政府目前敢於將最壞的消息不加掩飾地公布出來，其實就足以證明中共對於未來經濟的信心——在疫情之下，中國政府出了看到經濟短板和巨大損失外，也同樣看到了自身的強項、看清了中國社會真正可以依靠的力量，以及未來變革的方向。

目前，中國政府正在結合復工復產，開始大規模推動民生投資和基礎設施建設等「補足短板」的投資，以及以5G、工業互聯網為代表的「新基建」項目。據不完全統計，其總體計劃投資規模已經接近50萬億元。儘管這並非是2020年一年內需要完成的投資，但是在疫情之下，中共顯然已經下定決心加速早有計劃的「產業升級」和改革進程。

新冠肺炎疫情只是加速了世界經濟此消彼長的進程。美國的不斷以鄰為壑和「濫發美元」才是其經濟走向衰退的根源。而中國將獲得更多成長契機。（VCG）

如果全球經濟衰退進一步深刻，甚至演變成經濟危機，那麼，受到影響的將不只是外貿領域，更多的來自於市場需求和資本流向的變化，反而將使得中國的外貿損失得到彌補。

同時，隨着全球衰退的加深，歐美的需求可能會進入冰點，但是，來自新型國家和「一帶一路」國家的民生剛性需求則很難降低，因國際投資的萎縮和本國資本縮水，對於資金和就業的需求將進一步加劇。中國的投資和產業轉移，尤其是中國的經濟發展模式將更具吸引力。伴隨着人民幣國際化和中國全球投資的增長，中國的機械設備、工程技術、信息服務等的出口也將進一步增長，從而彌補廉價商品出口減少的損失。

因此，作為中國目前並不十分恐懼全球經濟的衰退，尤其是美國經濟的衰退，已經難以阻止中國的快速增長，反而將成為中國加速發展的一個契機。甚至像一些觀點認為的那樣，中國可能效法1929年至1933年西方經濟大蕭條時期的蘇聯做法，藉機引進更多的先進科技和人才，至少可以趁機要求美國削減對於中國的科技封鎖和關税壁壘。

也許沒必要這樣誇張。但是，相比於困難之外，全球經濟衰退確實可以幫助中國加速產業升級，尤其是加速產業出清，將更多的勞動力和資源，集中到高附加值領域，抑或轉移至中國的國內需求和中國的新農業建設上。而對於整個過程中的痛苦和代價，中國不僅已經通過“中美貿易戰”的較量做好了最壞的準備，而且隨著中國抗擊新冠肺炎疫情的成功，中國經濟已經度過了最困難時期。全球衰退已經難以阻止中國經濟的恢復與加速發展。