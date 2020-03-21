新基建「放行」　內地1800億元特高壓項目重啟

內媒報道，近一個月以來，中國的新建特高壓項目紛紛獲批。「河南南陽—湖南長沙」、「新疆哈密—重慶」、「甘肅隴東—山東」的3條線路先後通過審批。與此同時，「陝北—湖北」等特高壓等約1,600餘項輸變電工程也以隨着新冠肺炎（COVID-19）疫情的緩解已經陸續復工。

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中國國家電網公司3月14日也曾透露，隨着中國政府推進「新基建」投資，對衝新冠肺炎疫情影響，此前一度嚴格限制的特高壓輸電項目已被放行。2020年中國國家電網公司將開建總投資近1,811億元人民幣的特高壓建設項目。

特高壓輸配電工程建設對於緩解中國電力供需不平衡，將中國西部富餘電力高效輸往東部缺電地區是一系列龐大的基礎設施建設工程。圖為2018年2月「新建昌吉—安徽古泉」的特高壓線路正在施工。（新華社）

特高壓是對800千伏及以上的直流電和1000千伏及以上交流電輸配電工程的簡稱。在2011年至2016年的中國政府「四萬億」經濟刺激計劃中曾一度成為一項重要的基礎設施建設投資，以期解決中國大規模西電東輸的需求。然而，隨着工程成本的一再上升，以及分布式電力供應的發展和中國電網改革的推進，特高壓，尤其是交流特高壓的技術安全性和經濟性受到質疑。近年來中國已經開始限制特高壓項目的盲目立項，投資節奏大幅放緩。

然而，特高壓項目鉅額的投資需求和長期的投資效益，以及高科技光環籠罩下的技術需求，再次受到了此次中國政府啟動「新基建」投資，拉動經濟增長的青睞。中國政府啟動「基建投資」，尤其是通過「新基建」拉動經濟的投資進度要比預期的更快，總投資規模也在迅速增加。

目前據不完全統計，中國省份包括民生基礎設施、5G基站、工業互聯網和特高壓在內的「基建」拉動投資規劃已經從24萬億元激增至近50萬億元。儘管這將是一個長期投資的規劃，並非可以在2020年一年內完成，但是，也將大幅拉高中國經濟增速，帶動就業的增長。但是，也有市場分析人士擔心，過大規模的基建投資和激進的立項也將為這些項目的今後運營與收益能力埋下隱患，大幅抬高中國的債務槓桿。