【財經評論】美國淪為「救助之國」　製造業陷入惡性循環

新型冠狀病毒肺炎疫情引發的經濟動盪重創美國航空產業鏈。3月以來美國飛機制造巨頭波音公司的股價已經下跌了六成有餘，上千億元（美元‧下同）的市值隨之蒸發。更令波音公司緊張的是其日益吃緊的資金鍊。為了解決這一問題，波音公司向政府尋求至少600億美元的聯邦援助。

波音公司警告稱，其收入通常有70%流向合作的17,000家供應商，如果無法獲得援助，整個美國航空製造業可能會面臨崩潰。對於聯邦援助的用途，波音公司表示，「其中的大部分都將支付給供應商以維持供應鏈的健康」，並認為「這是航空公司、機場、供應商和製造商通向復甦的最重要方法之一」。

雪上加霜的疫情

事實上，早在新冠肺炎疫情爆發前，波音公司已經陷入危機之中。2018年10月以來，波音737MAX機型因設計存在缺陷，在半年內接連發生兩起空難，共造成346人喪生。2019年3月737MAX機型在全球範圍內陸續停飛。2020年1月，由於航空公司據絕接收737MAX機型，積累了超過400架庫存的波音公司只能選擇暫時關閉737MAX生產線以節省資金。

作為波音公司最暢銷的機型（在民航飛機訂單中佔比約80%），737MAX的停飛和停產給波音公司帶去了極大的財務壓力。摩根大通的研究顯示，737MAX機型停產之後，人力成本等與生產不直接相關的支出會令波音公司每月消耗超10億元資金。波音公司的報告顯示，停飛給公司造成了近190億元的損失。

疫情爆發後，各國政府紛紛限制人員流動導致航空客運量大幅減少，全球航空業因此出現嚴重的財務困難。美國航空業協會已經向美國政府申請了超過500億元的救助資金。該協會警告稱，如果不採取行動，協會旗下所有的成員（包括美國航空、美聯航、達美航空、西南航空等）都將在年底前耗盡資金。在缺乏現金流入的情況下，全球民航公司的換機、維修、更換零件需求大幅下降，導致波音的訂單進一步減少。

目前，737MAX機型的復飛仍然遙遙無期。美國聯邦航空管理局（FAA）發現，在沒有干預的情況下，糟糕的設計將導致737MAX機型在整個使用壽命中發生15次以上的墜機事故。不時被曝出新的問題導致737MAX機型遲遲無法通過的安全審查。此時，新冠肺炎疫情的爆發對波音公司乃至整個美國航空製造業而言更是雪上加霜。

波音公司737MAX機型目前仍處於停飛狀態，庫存數量已超過400架。（路透社）

大而不能倒的波音

現代航空製造業是工業皇冠上的寶石，也是現代工業技術的集大成者。目前僅有美國和歐盟擁有完整的民航客機產業鏈，而民航客機也是美國在國際貿易中的「拳頭產品」。

美國商務部的數據顯示，民航飛機及其零部件是美國出口額最大的單類商品，2019年其出口額高達1,255億元。即使在中美貿易戰期間，美國在2018年和2019年仍然向中國累計出口了價值287億元的民航飛機及其零部件。民航客機產業鏈可謂美國製造業為數不多的驕傲之一。

此外，一架民航客機包含數十萬甚至上百萬個零件，從鉚釘到馬桶都有一整套設計和製造標準。為了使其能夠在萬米高空平穩飛行，民航客機的設計精度和加工工藝體現了現代工業水平的極致。這就意味着在細緻的分工下，數萬家零部件製造商以及數百萬的工程師和技術工人圍繞着一個龐大的產業鏈運轉，而波音公司就是串聯起整個航空製造業產業鏈的核心。

波音公司3月17日發佈的公告顯示，波音仍然是美國第一大出口商，且其背後的航空製造業產業鏈牽扯到1.7萬個供應商和250萬個就業崗位。當波音公司停產737MAX機型後，美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）曾表示，波音面臨的危機可能會使美國2020年的經濟增速下降0.5個百分點。波音公司在美國經濟中的重要地位可見一斑。

2009年《紐約時報》專欄作家安德魯·索金（Andrew Sorkin）在《大而不能倒》一書中認為，美國某些大型金融機構是如此之大，它們的破產將引發更嚴重的系統性危機，因此政府無法坐視其倒閉。對於美國而言，「大而不能倒」（too big too fall）理論同樣適用於波音公司。

波音公司的信用評級遭多家評級機構下調。（新華社）

作繭自縛的美國政府

在路易吉·辛格萊斯（Luigi Zingales）所著的《人民的資本主義》一書中，美國政府已經將美國打造為大公司的「救助之國」。波音正是意識到這一點，所以才敢在此時向美國政府獅子大開口，要求至少600億元的聯邦援助。波音預料政府不會提供救助，因為美國政府並不是第一次幫助大型製造業企業度過難關。

2008年金融危機期間，全球最大的汽車企業通用汽車公司瀕臨破產。2009年美國政府投入495億元以購買股份的方式提供援助，並支持通用汽車重組。2010年通用汽車重新上市後，美國政府分階段拋出全部通用汽車股權，共回收資金390億元。在美國政府看來，以損失105億元的代價拯救美國汽車產業是十分值得的。

通用汽車、波音等大型製造業企業在產業鏈中的地位令政府不得不在危機期間保證其「不到」。事實上，即使在非危機期間，美國政府對也這類企業關照有加。20世紀90年代，波音為了對抗主要競爭對手空中巴士，開始策劃收購另一家美國飛機制造商麥道。此時，早已通過壟斷法的美國政府，不僅沒有阻撓這項收購案，反而幫助波音推動收購進程，使其成為當時全球最大的民航飛機制造商，也是美國唯一的民航飛機制造商。

美國政府對波音公司的偏袒也為今天的危機埋下了伏筆。737MAX機型在設計之初就存在隱患，然而波音公司卻在美國航空監管機構FAA的縱容下，獲准通過「機構指定授權」（ODA）方式對自身的產品進行審查。也就是說，波音公司在很長時間內兼具生產者和監管者兩重身份，而美國航空監管機構只是一個「橡皮圖章」。美國政府監管的鬆懈最終導致737MAX機型兩次空難的發生。因此，在波音公司把美國航空製造業拖入泥潭的過程中，美國政府難辭其咎。

如今，一場突如其來的疫情重創了已經岌岌可危的美國航空製造業。當「大而不能倒」的波音公司「綁架」整個美國航空製造業向政府求援時，作繭自縛的美國政府只能繼續出手。3月17日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮舉行的新聞發佈會上明確表示，「我們必須保護波音公司」。

特朗普表示會幫助美國航空業度過難關。（路透社）

日漸衰微的美國製造業

此外，美國政府的「溺愛」也令美國製造業企業在「脱實向虛」的路上越走越深。在美國，實業資本的回報率遠比不上金融資本。因此，在美國政府提供隱性背書的情況下，有恃無恐的大型製造業企業管理層已經不再將打磨產品與服務當作工作的重心，反而一心運用資本工具為自己和股東謀取利益。

2008年金融危機過後，股票回購成為資本市場的新潮流。回購公司股票一方面可以直接增加股票的市場需求提高股價，另一方面股票回購註銷後，每股收益和整體資產回報率也會升高。在過去的7年裏，波音公司拿出大部分利潤甚至不惜借款回購股票。為此，波音公司花費了超過400億元，也成功地將市值從500億元左右一路推升至2,500億元。

然而，波音高聳的市值背後並非出眾的產品競爭力和高效的運營水平，而是負債累累的財務狀況。在2018年737MAX墜機事故發生前，波音的資產負債率已經飆升至101%，從技術層面上看已經資不抵債。新冠肺炎疫情發展成為全球大流行後，波音公司的股價瞬間跌回7年前，回購股票耗費的400億元資金此時彷彿成了一個笑話。

將大量的盈利用於推升股價的現象在美國製造業企業中屢見不鮮。不僅通用汽車、通用電氣等老牌製造業巨頭沉迷於此，新興的科技製造業企業也不甘落後。例如，蘋果公司2018財年回購股票消耗資金753億元，相比之下，蘋果公司當年的淨利潤只有595億元。這種放棄長期發展謀取短期利益的資本運作方式不得不說是美國製造業的悲哀。

可以說，美國政府或明或暗的扶植在一定程度上擾亂了大型製造業企業的發展軌迹，而資本市場的誘惑又加重了這層扭曲。如今，作為工業皇冠上的寶石被「精心呵護」的波音公司率先向美國政府發出呼救。隨着疫情的擴大，日漸衰微的美國製造業中必然浮現出更多的「落水者」。熟悉的一幕或將再次上演，而新一輪惡性循環又將開始。