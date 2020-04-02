【新冠肺炎】美股再次暴跌　預算案成為特朗普最大政策敗筆？

4月1日，美股再次大跌。三大股指跌幅均超過4.4%，道瓊斯工業指數跌去近1000點或4.44%；標準普爾500指數與納斯達克指數下跌均為4.41%。由於美國新冠肺炎（新型冠狀病毒肺炎COVID-19）疫情迅速蔓延，金融市場情緒低迷，2020年一季度，道指和標普500指數錄得史上表現最差季度。

美股經歷史上最長牛市後在2020年一季度大幅回調，引發流動性危機。（Getty）

當日收盤後，美國聯邦儲備委員會（Fed）突然宣布修改原有規則，暫時放寬銀行槓桿和會計準則，大型銀行在計算其補充性槓桿率時，可以將持有的美國國債和存款從中剔除。補充槓桿率是美聯儲對大型銀行施加的額外槓桿限制。該項豁免有效期一年，美聯儲認為這有利於緩解美國國債市場的壓力並鼓勵銀行繼續放貸，維持市場流動性。

這是繼美聯儲3月31日出台措施，允許外國央行和金融機構用持有的美國國債置換美元，以防止美債被大規模拋售後，連續第二天出台臨時性救市舉措。

最新數據顯示，美國確診新冠肺炎人數已經突破21萬。美國總統特朗普（Donald Trump）一改此前樂觀表態，在白宮新聞發佈會上稱，接下來將是非常痛苦的兩週，並且預期疫情引發的死亡人數將在10萬到24萬人之間。「美國正在經歷的可能是這個國家有史以來最糟糕的事情，我們此次失去的可能比在世界大戰中失去的還要多。」特朗普表示。

整個美國正在為疫情爆發初期的遲鈍反應埋單，特朗普也正在為短視的預算政策付出巨大代價。2020年2月，特朗普向美國國務院和美國國際開發署（USAID）提交了2021財年預算申請。其中，公共開支被大幅削減，國防事物和邊境牆建造費用增加。

彼時輿論認為，這份預算案基本反映了特朗普政府在大選前的政策重點。一邊是軍費支出再創新高，另一邊則是特朗普任期內，公共衛生體系預算第三次被削減。數據顯示，與2020財年相比，2021財年美國衛生部門預算減少了10%，如果從特朗普上任後開始計算，用於衛生部門的預算僅為原先的六成。

特朗普上台後，從2018年開始，逐年減少公共衛生部門預算，美國疾病控制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）2021財年預算僅為70億美元，不及軍費開支的1%。經費不足客觀上加劇了疫情爆發後資源和人手短缺的問題。前任美國CDC主任弗裏登（Thomas Frieden）指責削減預算是「災難性的」。

由於醫院床位嚴重不足，紐約和洛杉磯已經開始將會議中心改為臨時救治場所。（AP）

在美國疫情最嚴重的紐約，各類防疫物資嚴重短缺，紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）憤怒抨擊特朗普政府動作遲緩，醫院至少需要3萬台呼吸機。迄今為止，在設法獲取的7,000台呼吸機中，只有400台來自聯邦政府。

在原本就不寬裕的預算中包括了5億美元的「分類撥款（Block Grant）」。分類撥款被指責是聯邦政府給各州衛生部門的「淡倉支票」。按照規定，分類撥款將視各州需求，被靈活分配給公共衛生部門。但實際很難確保經費被用在何處，甚至可能自始至終就沒有進入公共衛生部門，而是被挪作他用。

事實上，美國疾控中心除了負責保護美國公共衛生安全，還承擔協調全球衛生部門合作的責任。

在預算案中，美國對外援助預算大幅降低21%，其中包括世界衛生組織（WHO）的經費被削減超過一半。美國國會在2020財年提供給全球衛生項目的撥款為91億美元，特朗普政府的2021新財年預算案提議為60億美元，意味着與上個財年有了30億美元的缺口。其中，美國給予世衛的年度撥款減少了53%，由2020財年的1.23億美元減至2021財年5,800萬美元。特朗普在公開發言中表示，對外援助是「巨大的浪費和騙局（tremendous waste and tremendous fraud）」。

因為CDC經費被削減，包括美國國家實驗室和與CDC關聯的全美各實驗室規模都有不同程度縮減。這也直接導致美國疫情爆發初期監測能力不足。原本疫情爆發初期，通過大規模篩查和隔離可以最大限度避免疾病大流行爆發，但經費不足導致CDC行動遲緩，錯失先機。

《路透》報道，由於預算大幅減少，美國CDC派駐北京的人員減少60%，因此美國很難在第一時間了解中國疫情爆發初期的信息。美國公共衛生防禦體系的第一條防線已經失守。

疫情在美國大規模擴散後，特朗普顯然希望努力修正錯誤。此前，特朗普簽署了總金額高達2.2萬億美元的經濟紓困計劃，這是美國史上規模最大的經濟刺激計劃。此項計劃中包括5,040億美元針對大型企業的貸款，與之相比，醫療保健支出僅為1,800億美元。

正如紐約州州長科莫所說「政客在說話，但我只看行動」。民眾對於特朗普政府表現如何自然心裏有數，疫情在美國蔓延，經濟陷入停滯，隨着美國大選臨近，特朗普政策的短視造成的代價恐怕是他無法承擔的。